Pamela Prati si apre sul caso Mark Caltagirone: la reazione di Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo

Ieri andata in scena una delle pagine più attese del Grande Fratello Vip. Pamela Prati ha vuotato il sacco sulla fantomatica storia d'amore con Mark Caltagirone, che aveva tenuto col fiato sospeso l?Italia. La showgirl ha ripercorso, tappa dopo tappa, la love story, raccontando le sue difficoltà e sofferenze.

In particolare la 63enne durante il racconto ha tirato in ballo quelli che ha definito: ?I miei truffatori?. Altri non sarebbero che le ex manager della sarda, Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo. Nel maggio 2020 la Prati dopo mesi di illazioni e accuse ammise che Caltagirone non esisteva, dicendo di essere stata plagiata dalle due donne.

Il commento di Eliana Michelazzo

Dopo la verità di Pamela non si è fatta attendere la reazione delle ex manager. Ad esporsi è stata Eliana Michelazzo, che in questi anni non ha mancato di inviare frecciatine e accuse al volto de Il Bagaglino. La Michelazzo ha affidato il suo pensiero ad Instagram. Sul social la donna ha scritto: ?Non dico nulla! Però buttare me*** su di me no, non ti ho denunciata perché sono rispettosa, però sono stanca. Io sono io, punto Ah dimenticavo, esci quella che sei, che lì dentro non sei tu! Ciao!?, ha chiosato Eliana, che poi ha condiviso un video di Sonia Bruganelli che si scaglia contro la Prati, asserendo sia bugiarda.

Il punto di vista di Donna Pamela

Nessun commento in diretta da Pamela Perricciolo, meglio nota come Donna Pamela. La donna ha preferito mantenere un low-profile rispetto all?ex collega. La calabrese tuttavia era intervenuta all?indomani dell?ingresso della Prati nella Casa più spiata d?Italia, non spendendo parole al miele sul suo conto: ?Perché qualcuno si mette tre kg di trucco in faccia e va a fare la diva in tv dimenticandosi di chi la copriva in tutto e per tutto? Soprattutto dimenticandosi che mentre inventava un finto fidanzamento stava a casa del suo vero fidanzato. Né vittime, né carnefici?, scriveva su Instagram la Perricciolo, decisa a far capire che la showgirl sarda non è innocente come sostiene: ?Sono ben altre le cose che mi fanno paura e non le telefonate del mio avvocato. E ricordate che i santi stanno in paradiso e non davanti alle telecamere?.