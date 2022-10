Gf Vip, l'ufficiale giudiziario notificherà a Pamela Prati "un atto di pignoramento"

Pamela Prati riceverà una notizia poco piacevole: direttamente dentro la casa del Grande Fratello Vip le verrà notificato un atto di pignoramento. Queste settimane per Pamela sono state complesse tra le lite, l'uscita di Marco Bellavia - con il quale sembrava che stesse per nascere del tenero - e le nuove dichiarazioni su Mark Caltagirone e questa notizia sicuramente non le farà vivere in modo più sereno la sua esperienza nella casa.

"Si tratta di un atto per il recupero delle spese legali dovute dalla showgirl per aver perso, in primo grado e in appello, una causa civile intentata contro una nota palestra romana" questa è la spiegazione che dà Leggo.it che ha chiesto chiarimenti allo studio legale che si occupa del procedimento.

Prati al momento risulta "domiciliata per esigenze lavorative presso gli studi della casa del Grande Fratello in Roma, Cinecittà, Studio Televisivo Palastudio" e per questo motivo le verrà portato nell'appartamento che condivide con gli altri gieffini. Sicuramente lo scambio avverrà nel confessionale, o in una sede comunque lontana delle telecamere.

Secondo quanto racconta lo studio legale Prati sarebbe stata condannata a pagare le spese legali dopo non aver ottenuto nessun risarcimento da parte della palestra. I fatti risalgono a qualche anno fa, ma secondo i legali ancora non sarebbero riusciti a recuperare i soldi per questo motivo verrà notificato l'atto di pignoramento.