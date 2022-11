Gf Vip, Pamela Prati positiva al Covid: "Statemi vicino"

Anche Pamela Prati positiva al Covid. Sale a cinque il numero dei concorrenti contagiati nella Casa di Cinecittà. Ieri Patrizia Rossetti era uscita per prima dopo aver avuto la febbre alta nella notte, risultata poi positiva al tampone. In isolamento, positivi al virus, anche Attilio Romita, Luca Onestini e Charlie Gnocchi, mentre continua il monitoraggio costante degli altri vip.

Stanotte Pamela Prati non si è sentita bene ed è uscita, come spiega in un post su Instagram: "Cari amici, ieri dopo aver saputo della positività di alcuni miei compagni d'avventura sono corsa a fare un tampone ed ero negativa. Questa notte sono stata male, per sicurezza l'ho ripetuto ed è risultato positivo. Spero di riprendermi presto perché non mi sento bene e, non avendo mai avuto il Covid prima d'ora, sono un po' spaventata".

La showgirl resterà in isolamento, come gli altri, finché non si sarà negativizata: "Ovviamente non sarò in studio domani sera ma spero di guarire presto per tornare da voi. Statemi vicino perché il vostro affetto per me è sempre fondamentale". Intanto la produzione ha annullato il televoto di lunedì, che vedeva coinvolti alcuni dei concorrenti contagiati.

Il post pubblicato da Pamela Prati