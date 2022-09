"Sono sola da 5 anni. Mark Caltagirone? Una storia che mi fa ancora male" Pamela Prati si rivela

Pamela Prati si apre durante la diretta della seconda puntata del Grande Fratello Vip e lo fa raccontando alcuni dettagli inediti sulla sua vita privata. Con uno sguardo un po' malinconico e un atteggiamento ancora un po' chiuso e restio a lasciarsi andare con gli altri vipponi, la Prati non si trattiene durante un dialogo privato con Alfonso Signorini e ammette di essere sola da diverso tempo.

"Sono sola da 5 anni ma amo la mia solitudine, credo sia un valore importante nella vita delle persone" esordisce la Prati e poi ammette, "All'inizio nella casa del Gf mi sentivo un po' a disagio, sono claustrofobica dopotutto, mi sto ancora ambientando ma andrà meglio"

E per quanto riguarda la storia di Mark Caltagirone, l'uomo di cui è stata follemente innamorata senza averlo, però, mai visto, una storia che ha tenuto con il fiato sospeso milioni di Italiani, la Prati rivela: "È una storia ancora molto dolorosa per me. "Vorrei spiegare che io non ho ammazzato nessuno e voglio far vedere delle cose di me che le persone non hanno mai visto, hanno sempre parlato gli altri di me ma questa volta voglio parlare io".

Per ora Pamela, tra i personaggi più apprezzati e attesi di questa edizione del Gf Vip, non ha ancora rivelato nulla sul caso Mark Caltagirone ma siamo sicuri che prestissimo, ne ascolteremo delle belle.