Paola Barale: tutte le sparate contro Signorini e i reality, ma poi va al Gf Vip

Su una delle due poltrone rosse del Grande Fratello - lasciate vuote da Sonia Bruganelli e Orietta Berti - starebbe per arrivare Paola Barale. Un nome che suona strano a chi ha buona memoria, cosa di cui evidentemente lei è sprovvista. Proviamo a rinfrescarla qui.

A parte le ultime 'gesta' da opinionista al tavolo de La Vita in Diretta - dove non è certo spiccata per entusiasmo tutte le volte in cui è stata ospite, tantomeno per contenuti - che sollevano diversi dubbi sulla sua attitudine a un ruolo del genere, la mente va subito a 5 anni fa, quando fece causa ad Alfonso Signorini per delle sue foto a seno nudo pubblicate su Chi. Causa che ha perso, alla quale seguì un durissimo sfogo su Instagram in cui si diceva "indignata e offesa" per questa "delinquenza legittimata, un reato" (ancora cit.), accusando di "bullismo" questo modus operandi legittimato dal direttore del noto settimanale. In quell'occasione la showgirl ribadiva di non voler rinunciare alla sua "dignità", la stessa dignità che ha giurato di non voler mai perdere partecipando a un reality. Parlando al Corriere poco tempo fa, disse: "Me lo chiedono di continuo, mi offrono grandi cifre. Non sarò mai ricca. Certo, mi piace la bella vita, ma so gestire il denaro e la mia felicità è più importante. I reality non hanno bei contenuti". Avrà forse cambiato idea? Sul reality in questione - e anche sul suo conduttore - evidentemente sì. Davanti al denaro e a un posto fisso in tv anche la dignità diventa negoziabile?

Insomma, non serve tornare chissà quanto indietro nel tempo per rispolverare vecchie acredini tra Paola Barale e Alfonso Signorini. O forse sarebbe più corretto parlare del dente avvelenato di lei nei confronti di lui. In passato aveva anche detto, commentando un intervento di Signorini proprio al Gf Vip in cui condannava la 'brutta televisione' per un episodio che aveva acceso i riflettori sul tema della violenza sulle donne: "Non è, forse, anche una forma di mancanza di rispetto, un brutto esempio di comunicazione e, non ultimo, di mercificazione del corpo femminile sbattere in prima pagina, su giornali e riviste scandalistiche, foto rubate, senza il consenso, di donne nude o nella loro intimità, spiate e paparazzate, pur di vendere qualche copia in più? Un bel vaffancu*o - aveva concluso in quell'ennesimo post al vetriolo - a tutti quelli che oltre a vendere e comprare scatti rubati hanno anche venduto l'anima al diavolo. #poverisfigati".

Se uno più uno fa ancora due, nella prima fila dei "poveri sfigati" con cui se la prendeva fino a qualche anno fa Paola Barale, c'è Alfonso Signorini, nei confronti di cui avrebbe da poco seppellito l'ascia di guerra. Il motivo? Un posto nel cast della prossima edizione del Grande Fratello, sempre per essere coerente. Sarà per questo che mercoledì scorso, la showgirl, è andata all'evento di Chi #alCHIarodiluna? In effetti, fonti certe ci dicono che prima della cena Signorini abbia parlato molto con Paola Barale nella hall del Grand Hotel Rimini, dove la concorrente dell'ultima edizione di Ballando con le stelle si è presentata in compagnia di Mario Situra, parrucchiere delle dive capitanate da Mara Venier. Da detrattrice a fan, a quanto pare, è stato un attimo.