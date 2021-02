"La verità è un'altra e lo sapete bene": l'attacco al Gf Vip di Paola Benegas, agente di Dayane Mello

Paola Benegas, agente di Dayane Mello, attacca il Grande Fratello Vip. Lo fa in un post condiviso su Instagram in cui denuncia una presunta disparità di trattamento tra la sua assistita e il resto dei concorrenti del reality show. "Domani sera - scrive - fate vedere tutto quello che la gente dice alle spalle di Dayane, visto che (s)parlano di lei h 24. Non è giusto mostrare solo cose dette da Dayane e mai nulla detto dagli altri concorrenti".

L'attacco di Paola Benegas al Grande Fratello Vip

Benegas, fondatrice e seo della agenzia di moda Benegas Management (che tra i suoi talenti vanta molte prezzemoline della tv e dei social come Ambra Lombardo, Anna Safroncik, Ariadna Romero e le sorelle Nasti), sottolinea presunte irregolarità da parte della produzione. "Ha subito un lutto da poco e la state facendo passare come un mostro - prosegue a proposito di Dayane - esponendola ad un ulteriore stress psicologico assurdo. Spero che domani mostrerete tutto perché la verità è un'altra e tu, Grande Fratello, lo sai molto bene. Due pesi e due misure. Adesso basta, è ora di mostrare tutto".

Dayane sotto attacco al Gf Vip

Poi il ringraziamento ai sostenitori di Dayane, che negli ultimi mesi si sono mostrati particolarmente presenti, salvandola di volta in volta dalle nomination e supportandola in tutte le dinamiche in cui la 31enne brasiliana si è trovata centrale all'interno della Casa: dal flirt con Rosalinda Cannavò (oggi legata invece ad Andrea Zenga) agli attacchi subiti quando ha preso la decisione di restare in gioco nonostante la morte del fratello Lucas in un incidente stradale.

"Ci tengo tanto a ringraziare tutti i fan di Dayane d'Italia e di oltre 40 paesi nel mondo - conclude Benegas - Avete mandato più di quaranta aerei per lei, dimostrare un affetto incredibile con tutti i messaggi direct chearrivano, siete una forza pazzesca. Non avevo ancora visto fan così e vi garantisco che dopo sedici anni della mia agenzia ho avuto diversi concorrenti di tante edizioni del Grande Fratello. Non vedo l'ora di raccontare a Dayane quanto siete generosi".