Gf Vip, Paolo Brosio 'graziato' da Signorini: "Non era una bestemmia, ma non nominare Dio invano"

Durante la diretta di lunedì sera, il conduttore ha ripreso l'ultimo arrivato in Casa per aver usato un linguaggio molto ambiguo. Un mese fa Denis Dosio venne squalificato per lo stesso motivo

(Nel video Alfonso Signorini e Paolo Brosio)

Paolo Brosio se l'è cavata con una ramanzina, confermando - come in molti protestano sui social - che al Grande Fratello Vip si usano due pesi e due misure. Se infatti un mese fa, a pochi giorni dal via del reality, il giovane influencer Denis Dosio venne squalificato per una bestemmia, che in realtà si trattava di un'espressione molto ricorrente nel dialetto romagnolo, adesso nei confronti del giornalista si è deciso diversamente.

Signorini a Brosio: "Non nominare il nome di Dio invano"

Insomma, per salvare Brosio basta una paternale di Signorini: "Paolo, una tua frase ripetuta più volte, tipica del tuo intercalare, è stata fraintesa e addirittura interpretata come una presunta bestemmia - gli comunica durante la diretta di lunedì - Io non ripeterò questa frase, che è tipica dell'intercalare toscano e che non è una bestemmia, però, come tu mi insegni, da cattolico e da cristiano, 'non nominare il nome di Dio invano', quindi ti inviterei a limitare le espressioni toscane che in qualche modo richiamano Dio". Paolo Brosio cade dalle nuvole e si difende: "Ma io non pronuncierei mai il nome di Dio così". E invece, l'ha fatto, aggiungendo quel 'bono', che è certamente più soft dell'aggettivo usato da Dosio, ma tant'è.

Paolo Brosio fidanzato con una 22enne

Prima di riprendere Paolo Brosio per il suo linguaggio ambiguo, Signorini lancia la bomba di gossip: "Ma è vero che fuori ti aspetta una giovane donzella di 22 anni?". Lui, imbarazzato, non nega. "Il lupo perde il pelo ma non il vizio" insiste il conduttore dallo studio, ma Brosio precisa: "Il pelo l'ho perso anni fa".