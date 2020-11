Gf Vip, Dayane e Adua si baciano. Brosio va su di giri e dice una frase di troppo (VIDEO)

Conoscendo la passione del giornalista per le donne, le due concorrenti gli organizzano uno scherzo bollente. E lui ci casca con tutte le scarpe...

Paolo Brosio cade nel tranello. Conoscendo la grande passione del giornalista per le donne, Dayane Mello e Adua Del Vesco fingono di avere un rapporto sessuale all'interno di uno stanzino e lui ci casca con tutte le scarpe, andando decisamente su di giri. La clip fa presto il giro della rete, tra telespettatori divertiti e qualche indignato che ne chiede la squalifica per una frase di troppo.

Tutto succede nella giornata di ieri, quando Dayane e Adua si chiudono nello stanzino della lavatrice emettendo gemiti e rumori. Ad avvertire Brosio di quanto sta avvenendo è Tommaso Zorzi, complice delle coinquiline."Stanno limonando?" chiede Zorzi, incitandolo. E di fronte ai rumori ambigui, Brosio rimane di sasso e comincia a farfugliare: "Ma io se le vedo poi mi masturbo - esclama agitato - meglio che non vedo. Meglio andare di là. che qui ci viene un'ansia pazzesca. Quel giochino lì più lo fai più è divertente".

Insomma, da quando è entrato nella Casa, Paolo continua a far discutere. Oltre a questo siparietto, infatti, il giornalista è finito al centro dei pettegolezzi per più episodi: appena entrato si è lasciato andare a frasi sui tamponi 'inattendibili', attirando le critiche di quanti hanno bollato le esternazioni come negazioniste; poi è stata la volta della presunta bestemmia; e ancora, ad infastidire i coinquilini stessi, l'Ave Maria gridato nel pieno della notte...