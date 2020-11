Gf Vip, persino Paolo Brosio è accusato di bestemmia: a rischio squalifica? (VIDEO)

Paolo Brosio accusato di bestemmia. Sembra un paradosso, vista la fervente fede del giornalista, ma tant'è. Proprio in queste ore sono cominciati a circolare in rete alcuni video in cui Brosio utilizza parole che rappresentano inequivocabilmente un'imprecazione.

Brosio avrebbe pronunciato l'imprecazione per ben due volte. Nel primo caso mentre stava parlando coi coinquilini in camera da letto, poi durante un momento di relax in cucina. Nessuno dei concorrenti, va precisato, ha notato le parole pronunciate dal giornalista.

In realtà non è chiaro se si tratti di vera e proprio bestemmia. Brosio ha infatti detto "Dio bono". E la situazione sembra essere confusa. Se infatti si dice Dio buono (o bono) durante una preghiera, ovviamente non si fa peccato secondo la Chiesa. Se invece l’espressione, o una simile (ad esempio il “Dio bo!” di Brosio), è pronunciata in un attimo di stizza, la questione si complica. Ed è per questo che alcuni utenti pensano già alla possibile squalifica dell'uomo.

Ma le polemiche su Brosio non si fermato qui. Nelle scorse ore infatti è finito al centro della bufera per alcune frasi sui tamponi definite da più parti negazioniste. Dopo aver affrontato la battaglia contro il coronavirus, che lui stesso ha definito un incubo, ha messo in dubbio l'attendibilità dei test. Vien da sé, dunque, che sarà chiamato a chiarire meglio la sua posizione nella prossima puntata in diretta, in onda lunedì in prima serata su Canale 5.

