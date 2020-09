Paolo Brosio in ospedale, non sta bene: salta il Grande Fratello Vip

E' quasi l'una quando Alfonso Signorini annuncia l'ingresso dell'ultima concorrente nella Casa del Grande Fratello Vip, lasciando gli spettatori con un unico interrogativo: "Dov'è Paolo Brosio?". Il giornalista, tra i personaggi più attesi di questa edizione, ancora non si è visto, ma poco dopo il conduttore annuncia: "Purtroppo il nostro Paolo questa sera non è qui con noi come previsto. L'ho sentito poche ore fa al telefono, ha avuto alcuni problemi di salute e in questo momento sta facendo alcuni accertamenti in ospedale. Speriamo si rimetta prestissimo, gli facciamo i nostri più cari auguri".

Paolo Brosio potrebbe entrare nelle prossime puntate, tutto dipende dalle sue condizioni su cui non ci sono ulteriori aggiornamenti. Per lui, in studio, un grande applauso e gli auguri di Signorini: "Speriamo Paolino che tu possa tuffarti al più presto in questa nostra folle avventura al Grande Fratello perché so che lo vuoi e ti aspettiamo a braccia aperte. Torna presto".