Gf Vip, Alba Parietti accusa Maria Teresa Ruta: "Parli male delle altre per emergere"

Maria Teresa Ruta, Alba Parietti e l'attore cinematografico Alain Delon un triangolo amoroso che in pochi si sarebbero aspettati. Era il 1991, Maria Teresa era una dei giudici di Miss Italia e ha raccontato che Alba Parietti si sarebbe messa tra di loro. Alba Parietti non si è lasciata scappare l'occasine di rispondere e così è stato, già durante la puntata di lunedì scorso, ma questa sera è avvenuto l'incontro vero e proprio tra le due showgirl.

A chiarire la posizione di Maria Teresa ci ha pensato Alfonso che ha confermato tutto quanto ha raccontato la gieffina (che ha affermato di aver bevuto un drink con l'attore): "Tu sarai fantasiosa ma io ho fatto le mie indagini, è tutto vero! Però Alba non è d'accordo". Ad attenderla al di fuori della casa c'era proprio Alba Parietti che come uno squalo l'ha attaccata: "Non mi piace questa tua tendenza ad abbassare gli altri per spiccare, lo hai fatto anche con Matilde e l'hai fatto con me. Non c'era alcun bisogno di parlare del posto occupato al fianco di Alain, oltretutto io non ti ho levato nessun posto, io e Alain siamo amici". "Non ho mai negato che eri là in giuria - ha affermato Ruta senza paura -, però è vero che ho trovato il posto occupato. Io stavo parlando dei miei abiti e Alfonso mi ha chiesto di parlarne".

"In due facciamo 120 anni e non ha senso stare ancora qui a recriminare il posto a tavola rubato" ha concluso Parietti. "Se Alba è uno squalo io sono una sub, ho la bombola di ossigeno - ha ribattuto Maria Teresa Ruta -. Perché non mi sono seduta con voi quella sera e ho aspettato le tre di notte? Io gli uomini li prendo per sfinimento". Ma l'ultima parola doveva essere di Alba e così ha ricordato quando rimase chiusa in una cabina con Delon, ma Maria Teresa Ruta non poteva lasciarle lo scettro e così ha risposto: "Io non ne ho avuto bisogno".