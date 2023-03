Gf Vip, scoperto passaggio segreto nell'armadio: il video

Può un reality i cui concorrenti sono costantemente sotto l'occhio vigile delle telecamere riservare delle sorprese? A quanto pare sì. Al Grande Fratello Vip c'è un passaggio segreto che è stato svelato solo a circa un mese dalla fine del programma.

Dentro l'armadio di Luca Onestini c'è una porta nascosta che collega la camera al loft. Onestini lo ha fatto vedere a Oriana Marzoli ed è rimasta stupita proprio come tutti gli spettatori dello show Mediaset. Su Twitter sono moltissimi i video che mostrano quel momento che sono stati condivisi e altrettante sono le polemiche nate intorno a questo 'segreto'. Sembrerebbe che a dare questa dritta a Onestini, in occasione del compleanno di Marzoli, sia stata la produzione.

Tra i commenti di stupore alcuni sottolineano che questa scorciatoia potrebbe essere stata usata in passato magari per ricevere telefonate o scambi di cibo, queste possibilità sono state scritte a Deianira Marzano che le ha poi riportate su Instagram. L'altra possibilità è che in realtà nessuno sapesse di questo passaggio e che sia stata usata solo per fare la sorpresa a Oriana.