"Mi stai sputando addosso": lite furibonda tra Patrizia e Antonino al GF Vip (video)

Dito puntato in faccia, urla e accuse: anche quest'ultima notte nella casa del Grande Fratello Vip è trascorsa movimentata dalle liti dei suoi inquilini che già nelle scorse ore avevano seguitato a dirsene di tutti i colori. Stavolta al centro delle discussioni c'è stato Antonino Spinalbese, attaccato prima da Luca Onestini, poi da Alberto De Pisis e infine da Patrizia Rossetti, furibonda quasi al punto da alzare le mani.

Motivo degli scontri la certezza che Antonino sparli dei compagni: "Hai detto che sono zero? Anche tu lo sei diventato. Sei una delusione, taci, ne hai già sparate tante" gli ha detto Alberto, "Hai parlato male di Onestini dal primo giorno che è entrato". Pronta la replica dell'ex compagno di Belen: "Se io dovessi dire cosa hai detto di tutti…", ha tuonato lui contro cui, a quel punto, si è scagliata Patrizia Rossetti: "Come ti permetti di dire che gli altri sparlano? Come ti permetti di dire che le altre persone parlano, tu non hai mai detto niente?".

Accusata di essere "una pettegola", Patrizia si è allora avvicinata ad Antonino e, faccia a faccia con il dito puntato contro, gli ha urlato: "Hai mai visto una clip mentre parlo male di te? Non te ne frega un ca**o, con Micol è stato un problema mio. Non faccio la furba, non devi far così hai capito?". "Io faccio quello che voglio, mi stai sputando", la replica di Spinalbese. "Quello con Daniele in passato non è stato uno spettegolare, forse un giorno lo capirai. Non mi mettere parole in bocca che non ho detto" ha continuato Rossetti portando avanti una discussione che sui social viene ancora molto commentata per i toni davveri e i gesti davvero molto forti.