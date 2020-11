Patrizia De Blanck racconta di aver aggredito l'ex marito: “Era coperto di sangue, lo portai in ospedale”

L'episodio è stato descritto dalla contessa ai compagni del GF Vip. “La contessa che aggredisce il marito mandandolo in ospedale. E se fosse stato il contrario?” si chiede sui social chi rilancia l'hashtag #fuorilacontessa per chiedere la sua eliminazione

Patrizia De Blanck si conferma una delle concorrenti più vulcaniche di questa edizione del GF Vip. Il suo carattere fumantino è stato più volte messo in luce durante gli approcci con i coinquilini della Casa che nelle ultime ore hanno avuto modo di ascoltare il racconto di una vera e propria aggressione violenta ai danni dell’ex marito Giuseppe Drommi, padre della figlia Giada De Blanck, colpito in testa con una scarpa.

“Avevo la scarpa col tacco, gliel'ho tirata in testa, c'era tutto il sangue…” ha ricordato De Blanck descrivendo la scena a Pierpaolo Pretelli e Massimiliano Morra: “Poi ho chiamato la polizia, hanno chiesto ‘Dov'è l'aggressore?' ed è arrivato lui che era tutto coperto di sangue. Poi l'ho accompagnato all'ospedale, gli hanno dato cinque punti in testa. Mentre lo cucivano gli tenevo la mano e gli dicevo ‘Ma no dai Peppino che poi io ti amo... C'ho i cinque minuti ma poi sono buona, perdono…”.

Il video del racconto scioccante è finito sui social accompagnato dall’hastag #fuorilacontessa che sta prendendo piede come forma di protesta dei telespettatori, stanchi di un atteggiamento che adesso trova riscontri di una deplorevole violenza nell’ultimo aneddoto raccontato. “La contessa che aggredisce il marito mandandolo in ospedale. E se fosse stato il contrario?”, si chiede un utente. Già, viene da chiederselo: cosa sarebbe successo se a raccontare lo stesso episodio fosse stato un concorrente uomo ai danni della sua donna?

La contessa che aggredisce il marito mandandolo in ospedale. E se fosse stato il contrario??#FUORILACONTESSA #GFVIP pic.twitter.com/0RZ8umozhZ — FOLLIAAAA🤡 (@bididjjdidjei) November 4, 2020

La lite tra Patrizia De Blanck e Stefania Orlando

L’ultimo episodio che ha confermato un’accesa permalosità della Contessa risale a ieri, quando quando Stefania Orlando ha commentato scherzosamente i suoi capelli offrendosi di farle da parrucchiera. Patrizia De Blanck, però, non ha per niente gradito la proposta e ha replicato a Orlando in malo modo al punto da farla scoppiare in lacrime. Raggiunta da Maria Teresa Ruta, Stefania Orlando si è detta stufa del suo atteggiamento: “Come se gli avessi detto chissà cosa… Non è successo niente!”, ha commentato piangendo. Maria Teresa, dal canto suo, ha cercato di placarla spiegando che il nervosismo della Contessa potrebbe essere stato innescato proprio dalla sua richiesta: “Non vuole che si sappia che si lava poco”, ha sussurrato nell’orecchio di Stefania.

A Maria Teresa Ruta Patrizia De Blank ha spiegato di essere rimasta molto male per le parole di Stefania Orlando che, prima del pianto, l’ha accusata di voler creare un pretesto per mandarla in nomination. Le due, alla fine, si sono parlate e la pace pare aver preso il posto dei rancore.