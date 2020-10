GF Vip, De Blanck scorda le telecamere: "Ecco cosa devi fare per finire dalla d'Urso"

Tutto fa show nel mondo dello spettacolo. Compresa una relazione messa in piedi al solo scopo di ottenere risonanza mediatica. La pensa così al contessa Patrizia De Blanck, che al Grande Fratello Vip ha consigliato al coinquilino Massimiliano Morra di fregarsene della fidanzata Dalila lasciata fuori dalla Casa e di lasciarsi andare alla passione per Guenda Goria.

Patrizia Del Blanck e i consigli per la visibilità al Gf Vip

Le parole di Patrizia sono senza filtri: "Lei è molto carina. Ti faccio una rivelazione, lei è persa di te, è in estasi. Se tu non avessi una fidanzata ca*aca**i. Questo è lo stesso suggerimento che ho dato ad Elisabetta e Pierpaolo. Siccome qua vogliono le love story, poi sareste su tutti i giornali, su tutti i video, ovunque. Allora voi lo dovete prendere come un lavoro. Se tu parlavi con la tua fidanzata e glielo dicevi prima… Poi esci e fai quello che ti pare. Però state qua dentro. Finisci dalla d’Urso".

La contessa rafforza la sua opinione spiegando di sapere il fatto suo, dal momento che è sulla cresta dell'onda da anni. "Ho un’esperienza di vita io no? Tu pensi che stavo qua? Sarai sparita come milioni di le altre persone. Perché mi chiamano per mille cose diverse? Capisci adesso?".

Morra si dichiara

Morra accetterà il suo consiglio? Pare proprio di sì, dal momento che poco dopo tra Massimiliano e Guenda si è instaurata la seguente conversazione:

