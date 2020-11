GF Vip, Patrizia De Blanck ha preso a schiaffi Enock

Patrizia De Blanck ha colpito ancora. E stavolta non in senso metaforico, visto che si tratta di schiaffi veri e propri suonati a Enock Barwuah per motivi tutti ancora da capire. In queste ore sui social sono stati pubblicati i video che fanno riferimento a quanto accaduto nella Casa del GF Vip: in uno si vede la contessa che racconta l’episodio a Stefania Orlando e Dayane Mello, in un altro Tommaso Zorzi che riferisce lo stesso fatto a Francesco Oppini e Maria Teresa Ruta.

“Io stavo parlando con Tommaso e lui si è messo davanti con le braccia aperte”, ha raccontato De Blanck riferendosi al fratello di Mario Balotelli: “Lo volevo spostare e mi sono arrabbiata molto. Gli ho dato due schiaffoni e una gomitata, poi infatti si è spostato. Hai capito?!”.

In un altro contesto Zorzi ha confermato l’accaduto: “Oggi ha dato due sberle ad Enock, pesanti, forti. Erano forti e lei era incavolata.. Non l’ha fatto per scherzare, erano due belle sberle. Ok che è anziana, ma nessuno l’ha obbligata. Certe volte esagera e trascende”, ha commentato l’influencer parlando con Oppini che, dal canto suo, ha cercato di giustificarla: “Non è facile alla sua età. Tommy non dico che vada bene, però è stanca, ha un’altra età. Magari mal sopporta certe cose. C’è gente che rompe le scatole più di lei. Non fa apposta a fare certe cose. Ci sono gli 80 anni”.

Intanto in un comunicato diffuso sui canali social, la produzione del reality ha fatto sapere di aver annullato il televoto di questa settimana per un serio provvedimento nei confronti di un concorrente, che quindi molto probabilmente stasera verrà squalificato: "Il televoto è stato annullato a causa di un provvedimento disciplinare nei confronti di un concorrente, hanno fatto sapere senza aggiungere ulteriori elementi sul destinatario di un simile provvedimento. Che, alla luce di quanto accaduto nella Casa, sia proprio la contessa? Chissà. Di certo c’è che negli ultimi giorni De Blanck si è resa protagonista di diverse situazioni incresciose che, sui social, hanno portato gli utenti a rilanciare l’hashtag #fuorilacontessa.