Gf Vip, Patrizia De Blanck: "Mia figlia è sola, aspetta il principe ma non arriverà mai"

Tre giorni di 'reclusione' bastano ai coinquilini della Casa del Grande Fratello Vip per lasciarsi andare alle prime confidenze. Patrizia De Blanck è la più ambita dai ragazzi, che amano parlare con lei, e in particolare è con Pierpaolo Petrelli che la contessa sembra avere più feeling.

"Poi ci scambiamo i telefoni, ci vediamo fuori e vieni a cena a casa. Giada la conosci?" chiede al modello, che coglie al volo l'invito. "L'ho conosciuta a un evento - le ha spiegato - è proprio una brava ragazza e mi ricordo anche che all'Isola dei Famosi era bellissima". Da allora è passato più di qualche anno, come fa notare la contessa: "All'isola era piccola, magra. Ora è più formata. Però è proprio una brava ragazza. E' una di quelle ragazze di una volta, aspetta il principe del mulino bianco. Ma non arriva e sta da sola. Io glielo dico, ce ne ha tanti, ma non li vuole, vuole il principe, si vuole innamorare. E' una ragazza per bene".

Parole che sono arrivate anche a Giada, che commenta sui social e sembra molto sensibile al fascino di Petrelli: "Pierpaolo ha detto a mamma che ha una figlia bellissima. Io mi sono sciolta. Sono come un peperone quando mi fanno i complimenti così belli, giuro mi emoziono sempre tanto quando dicono cose belle e si parla così di me. Grazie Pierpaolo e grazie mamma perché sei tu che mi hai fatto crescere con certi valori".

Giada De Blanck scrive alla mamma: "Ti adorano tutti"

La contessina segue da casa l'avventura della mamma al Grande Fratello Vip. Felice che abbia fatto pace con Tommaso Zorzi - con cui aveva avuto uno scontro appena entrata - commenta tra le storie di Instagram: "Le persone vere e sincere si dicono le cose in faccia e chiariscono, mai alle spalle. Tommaso ha capito che non si parla senza conoscere. E' intelligente cambiare la propria opinione e ricredersi dopo il confronto. Dalle discussioni, dall'essere veri e sinceri, dalle antipatie a prima vista e dai vaffa nascono poi i rapporti più veri. Questo legame con i giovani è meraviglioso". Infine si rivolge direttamente alla mamma: "Ti adorano tutti e si confrontano tutti con te tra consigli, scherzi, giochi e sorrisi. Sei fantastica anche con tutti i miei amici e ti amano tutti per il tuo essere così spontanea e vera".