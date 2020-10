Gf Vip, Patrizia De Blanck in versione saffica: "E' rimasta una specie di sogno"

Nella Casa del 'Grande Fratello Vip' si parla del bacio tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini quando Alfonso Signorini stuzzica Patrizia De Blanck su un'eventuale relazione saffica. La contessa resta sul vago ma lascia intendere di aver provato attrazione verso una donna.

Patrizia De Blanck in versione lesbo

Dopo aver affrontato il tema del bacio scoccato per scherzo tra l'influencer e il figlio di Alba Parietti, la puntata di lunedì si apre con un elogio alla "fluidità nel mondo dei giovani". "Noi ci scandalizziamo per un bacio tra persone dello stesso sesso, ma i giovani di oggi sono open mind", dichiara Signorini. Poi il conduttore incalza Patrizia: "Hai mai avuto attrazione per una donna?", chiede il conduttore. E lei si mantiene vaga: "E' una storia lunga, ma te lo racconterò in privato. Diciamo che in me è rimasto una specie di sogno".

La vita sentimentale di Patrizia De Blanck

Nel passato di De Blanck due matrimoni. Si sposò nel 1960 con l'aristocratico inglese Anthony Leigh Milne, matrimonio naufragato dopo pochi mesi perché il baronetto fu colto in flagrante adulterio con il suo migliore amico. Poi nel 1971 sposa in seconde nozze Giuseppe Drommi, console di Panama, da cui nel 1981 avrà una figlia, Giada.

Un aneddoto sulla sua vita sentimentale? Tempo fa, in diretta a Pomeriggio 5, ha confidato di aver avuto una relazione con un bellissimo uomo senza sapere che fosse un prete. "Ci siamo conosciuti per caso in un bar. Prendevamo il caffè e poi abbiamo iniziato a frequentarci. C’era un solo problema: la domenica scompariva", ha detto la Nobil Donna.