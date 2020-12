Gf Vip, la Contessa in diretta contro Myriam: "Non ho detto che è una p**tana"

Durante la ventiduesima puntata del Grande Fratello Vip 2020, è nata una lite nello studio del Gf Vip tra Patrizia De Blanck e Myriam Catania, in particolare la prima, commentando la discussione tra Giulia Salemi e Elisabetta Gregoraci su una vacanza in Sardegna ha affermato "Flavio mi ha detto che Giulia ci provava ma lui non se la filava".

Durante la pubblicità nello studio sarebbe scoppiato un gran marasma e al ritorno in diretta Patrizia molto arrabbiata ha urlato: "Non ho detto che Giulia è una put**ana, lei ha detto che ho detto questo" indicando Myriam Catania seduta dietro di lei, la doppiatrice ha poi iniziato a ridere insieme a tutto lo studio, la Contessa però ha continuato: "Questa dietro non può dirmi che ho dato della put**na alla Salemi, ma sei scema, cretina. Ho detto che ci ha provato e che lui non se la filava".