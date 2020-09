Il nudo integrale di Patrizia De Blanck durante il collegamento di 'Pomeriggio Cinque'

Siparietto hot a 'Pomeriggio Cinque'. Mai così hot. In studio si sta parlando del Grande Fratello Vip, quando Barbara d'Urso decide di andare a vedere cosa succede nella Casa, mandando in onda le immagini trasmesse da Mediaset Extra. La telecamera stringe su Patrizia De Blanck e regala uno degli incidenti più hard della storia del reality, e tutto in diretta tv.

La contessa, in camicia da notte, si spoglia e resta completamente nuda. Sotto il vestito? Niente. Incredulità in studio, poi qualche risata e l'imbarazzo della conduttrice con le mani nei capelli: "Cosa fa? No! Non è colpa nostra, non è la nostra regia". E il trash è servito.