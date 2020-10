GF Vip, Patrizia De Blanck a rischio squalifica: “Ho la voce da gay, da fro*io”

Se continua così, questa edizione del GF Vip potrebbe entrare nella storia del reality per il numero di concorrenti eliminati dal gioco non per effetto del tradizionale televoto, ma per l’effetto di squalifiche ormai all’ordine della settimana. Stavolta a rischiare il più severo dei provvedimenti comminati dagli autori del programma è Patrizia De Blanck che si è lasciata sfuggire termini poco graditi a Tommaso Zorzi e subito commentati con ostilità dai telespettatori che sui social azzardano come certa punizione della contessa.

GF Vip, Patrizia De Blanck a rischio squalifica: la frase incriminata

Il fatto è accaduto a colazione quando Patrizia De Blanck, schiarendosi la voce, ha affermato: “Stamattina ho la voce del gay, del fro*io, senti che voce m'è venuta…”. La frase non è passata inascoltata ai compagni seduti con lei, soprattutto a Tommaso Zorzi: “Cos'ha detto? Del…? Non ho capito cos'ha detto, che parola ha usato”, ha commentato l’influencer intento a lavare i piatti. “Avete sentito cos'ha detto? Patrizia, Patrizia… Non si dice…”.

Sui social sono tanti gli utenti che chiedono l’espulsione di Patrizia De Blanck. Se così fosse, si tratterebbe della terza in poche settimane dall’inizio del GF Vip 5, dopo quella di Fausto Leali e di Denis Dosio.

