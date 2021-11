Patrizia Mirigliani non ci sta, l’appello per Signorni: "Mi sento ferita, chiarisci la situazione"

Per Nicola Pisu l’esperienza al GF Vip è finita ieri, nella 18esima puntata del reality di cui è stato indiscusso protagonista. Grande è stato il dibattito acceso in queste settimane attorno al rapporto tra lui e Miriana Trevisan, nato come amicizia ed evoluto in un sentimento più profondo, almeno per il concorrente. In seguito, infatti, la showgirl ha posto dei limiti alla relazione nata con il compagno di avventura, ma la frase pronunciata in diretta da Nicola ha alimentato una polemica su cui adesso è intervenuta Patrizia Mirigliani, madre di Nicola.

Lo sfogo di Patrizia Mirigliani

Alla fine della puntata che ha decretato l'eliminazione del figlio, Patrizia Mirigliani ha postato un video per esprimere la sua amarezza su quanto accaduto negli ultimi giorni. Nel filmato la donna ha ribadito la bontà di Nicola che mai potrebbe far paura a una donna e ha chiesto direttamente ad Alfonso Signorini di chiarire la situazione da cui si è sentita profondamente delusa.

“Dopo la durezza di alcune affermazioni rivolte a mio figlio ancora in questa puntata, come donna e rappresentante del mondo femminile, mi sento di dire questo”, ha esordito Patrizia. Poi il messaggio rivolto ai telespettatori, ai fan di Nicola e al conduttore del reality: “Voglio condividere con voi una tematica che mi sta a cuore. Parlo di lunedì scorso. Mio figlio ha avuto i suoi problemi, è una persona ingenua, pura. Ma che possa far paura mi fa davvero ridere. Alfonso, chiarisci questo punto perché è davvero antipatico. Penso che Nicola sia una persona dolce e carina verso il mondo femminile e questo sentimento che lui provava per la donna era puro, come lui. Ma come si fa a parlare di paura? Ma lasciamo perdere. Stiamo offendendo le persone che veramente hanno avuto paura di qualcuno che ha fatto loro del male. Stiamo offendendo tante donne che hanno subito violenza, non tocchiamo questi punti”. Alfonso Signorini risponderà alla richiesta? La prossima puntata del GF Vip è vicina...