Al GF Vip si parla di Nicola Pisu, Patrizia Mirigliani furiosa: "Mio figlio deciderà se procedere con i suoi legali"

Sono mesi ormai che Nicola Pisu ha lasciato il GF Vip, ma ciononostante il nome del ragazzo è riecheggiato nelle ultime ore tra le mura della Casa facendo arrabbiare non poco mamma Patrizia Mirigliani.

Come ricorderà chi ha seguito il reality sin dall’inizio, l’ex concorrente aveva preso una cotta per Miriana Trevisan, ma il rapporto si era poi definitivamente concluso per le frasi che lui le aveva rivolto. L’episodio è tornato ancora al centro di una discussione intavolata dalla stessa ex ragazza di Non è la Rai, Manila Nazzaro e Soleil Sorge che, accusandosi, hanno fatto ancora riferimento a Nicola.

Le parole su Nicola Pisu

Tutto è nato quando Soleil ha definito Miriana “mantide religiosa” in riferimento al comportamento avuto con Nicola. Manila è quindi intervenuta sostenendo che Sole non sia obiettiva: “Anche se ci stavi nottate intere avevi un’idea di Nicola che non è assolutamente. Certe scene allucinanti noi le abbiamo viste. Io glielo ho detto sempre in faccia. Lui ha dichiarato di essere deluso da me, ha sgravato tantissime volte, anche con me che non c’entravo niente!” ha affermato la ex Miss Italia. E davanti alla replica di Soleil che sosteneva che Nicole fosse troppo coinvolto dalla situazione, Manila ha proseguito: “Ma che mi frega che era preso: l’educazione è la prima cosa, smettiamola con questa storia, uno era preso, uno depresso, uno ex tossicodipendente, mi sono rotta le pa*le, la gente deve essere educata, soprattutto un ragazzo molto giovane”.

Ecco miriana e manila che insinuano ancora dopo mesi che Nicola abbia commesso chissà quali azioni oscene al grande fratello. @PMirigliani a quando una diffida? #solei #solearmy #gfvip miriana che scappa via perchè sa di star mentendo... pic.twitter.com/fQU0hyzb5J — Camiland (@Camilla_Curt) February 25, 2022

La reazione di Patrizia Mirigliani

Quanto riferito nella Casa non è affatto piaciuto a Patrizia Mirigliani che su Twitter si è detta esterrefatta per il dialogo che riguardava Nicola.

“Sto seguendo esterrefatta le esternazioni che Manila Nazzaro sta facendo su mio figlio. Niente è più brutto di sparlare di un ragazzo che non può difendersi perché non è presente. Che ne ha viste tante e che da due donne “madri” viene denigrato continuamente. Cosa insegneranno ai loro figli le Professoresse “so tutto io?”” ha fatto sapere la patron di Miss Italia, aggiungendo che “sarà una scelta di Nicola se procedere con i suoi legali”. In seguito, ha annunciato un comunicato ufficiale che avrà che fare con il concorso di bellezza da lei presieduto e citato più volte. “In questo momento abbiamo cose più importanti su cui concentrarci come la guerra in Ucraina, ma vi assicuro che a breve uscirà una mia comunicazione” ha promesso.