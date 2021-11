Gf Vip, Patrizia Pellegrino in lacrime per il figlio morto: "Non l'ho potuto salutare"

(Nel video Patrizia Pellegrino parla del figlio con Manila Nazzaro)

La perdita di un figlio è un dolore che non si supera mai. Patrizia Pellegrino ne ha parlato nella Casa del Gf Vip con Manila Nazzaro, condividendo tutta la sua sofferenza. Riccardo è morto pochi giorni dopo la nascita: "Il giorno che dovevo andare a prenderlo è entrato Pietro (l'ex marito, ndr), l'ho guardato negli occhi e ho capito tutto subito".

L'attrice ha raccontato in lacrime quei momenti drammatici: "Una mia amica mi aveva regalato un bonsai piccolino. L'avevo messo in camera. I bonsai difficilmente fioriscono. Il giorno in cui mio marito mi ha detto che Riccardo non c'era più, indovina che è successo? E' fiorito. E' uscito unfiore bianco enorme, stupendo. Era lui che mi salutava. Io non l'ho potuto nemmeno salutare o vedere". Gli abbracci di Manila l'hanno consolata: "Lui è il mio angelo custode, mi proteggerà sempre - ha detto ancora commossa - Un fiorellino, lui era lì, che mi diceva 'mamma io non sono andato via, sono qui con te'".

Superare quella tragedia è stato durissimo, c'è voluto tempo. "Ce l'ho fatta" ha spiegato Patrizia, concludendo: "Io ora vivo per i miei figli. Sono la cosa più bella che Dio mi ha dato. I miei successi. Mi sento una donna tanto fortunata. Scusami, ma quando parlo di Riccardo non riesco a tenermi, come quando tu hai parlato del tuo. L'avevi nella pancia e poi in un attimo tutto è finito. Li coccoli, li senti dentro, già ci sono e poi all'improvviso non ci sono più".