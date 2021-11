GF Vip, Patrizia Pellegrino parla del tumore e mostra la cicatrice

È tra le ultime arrivate al GF Vip Patrizia Pellegrino, ma già sta dimostrando di voler raccontare molto di sé, ai compagni di avventura e anche ai telespettatori. L’attrice ha alle spalle un passato segnato da esperienze difficili: due matrimoni falliti, la perdita di un figlio a qualche giorno dalla nascita e, in ultimo, la scoperta di un tumore al rene.

Il racconto della malattia è stato tra gli argomenti affrontati da Patrizia mentre era in camera con Sophie, Clarissa e Miriana. A loro ha mostrato la cicatrice del tumore al rene che le hanno esportato: "L'ultimo il tumore che ho avuto, mi hanno tolto un rene. Volete una cartina geografica? Io sono piena di cicatrici" ha detto con il sorriso mostrando il segno dell’operazione. "Gli eroi hanno le cicatrici, sei un eroe" è stato il commento di Miriana; "Sì, sono un'eroina" la replica dell’attrice.

"Pensavo di aver già pagato il prezzo della mia felicità"

Patrizia Pellegrino ha scoperto di avere un tumore al rene lo scorso febbraio. Già in passato si ritrovata a reagire contro importanti problemi di salute: quando è nata la sua seconda figlia, Arianna, mamma e neonata sono finite in rianimazione per complicazioni. "Credevo di aver già pagato il prezzo della mia felicità e invece no, è arrivata la tegola del tumore - ha detto di recente - Penso che il destino continui a mettermi alla prova perché sa che non mollo, che sono forte come una leonessa".