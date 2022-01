Gf Vip, Patrizia Pellegrino e la verità su Soleil e Alex: "Tutto finto, hanno giocato"

La coppia è scoppiata, ma Alex Belli e Soleil Sorge continuano a far discutere. Se all'interno della Casa ogni tanto vengono fatte battutine e allusioni, fuori Belli con i suoi tweet o storie Instagram rinvigorisce la tanto chiacchierata chimica artistica. In una diretta Instagram Patrizia Pellegrino, in collegamento con Ainett Stephens e Clarissa Salassié, ha sganciato una vera e propria bomba, confessando un particolare che non aveva mai raccontato prima.

Il racconto di Patrizia Pellegrino

Secondo quanto detto dalla ex gieffina Alex e Soleil le avrebbero detto che il loro legame era nato a tavolino, per dare qualcosa di cui parlare ai telespettatori:

"Nella mia clip su Soleil avevo detto anche che era simpatica, ma hanno tagliato il primo pezzetto e hanno lasciato soltanto la seconda parte. Quando poi l’ho conosciuta lei è stata anche abbastanza carina con me, perché all’inizio è stata dura, poi è cambiata. Una sera ci siamo messi a parlare io lei ed Alex e lui mi ha detto sinceramente Patrizia non dovevi entrare attaccandoci così. Perché noi ti avremmo spiegato che tutta questa nostra vicenda è un po’ montata per la trasmissione".

Parole difficilmente fraintendibili e infatti Pellegrino aggiunge: "Quindi mi hanno detto chiaro e tondo che tra loro c’era un rapporto per il programma. Per far in modo che lo show e le clip potessero parlare di qualcosa che facesse sognare il pubblico e lo facesse appassionare. Quando ho sentito questa cosa mi sono stranita e ho detto "scusate io non l’avevo capito".

Ainett non ha potuto non commentare quando detto dall'amica: “Oddio lo sai che hai appena sganciato una bomba in diretta? Amore viva la verità, vediamola in questo modo tesoro“. "Perché sgancio sempre queste bombe, io non vorrei farlo e invece mannaggia” ha concluso Patrizia.

Nulla di nuovo in realtà, da mesi tutti avevano la sensazione che la loro "amicizia" avesse qualcosa di poco chiaro, chissà se i due avranno mai il coraggio di ammettere che era tutta finzione.