Patrizia Rossetti contro Signorini, lo sfogo nella notte: "Penso di andarmene"

Patrizia Rossetti dopo la diretta si è lamentata di ciò che Alfonso Signorini ha dichiarato su tutti loro, arrivando anche a paventare l'ipotesi di lasciare la Casa. La puntata del Grande Fratello andata in onda ieri sera è stata particolarmente complessa. Alfonso Signorini ha incentrato tutta la trasmissione su quanto successo nella casa nei giorni precedenti intorno a Marco Bellavia. Le non reazioni dei gieffini, le loro parole contro di lui e pochi, se non pochissimi, passi di avvicinamento verso il concorrente che sta affrontando una lotta interna non indifferente, poi la decisione di Marco di lasciare il programma. Signorini dopo aver mostrato tutto ciò ha fatto un discorso in cui ha sottolineato come il comportamento degli inquilini della casa più spiata d'Italia sia stato deplorevole.

Nel dopo puntata alcuni si sono confrontati, ma in particolare Rossetti (che ha rischiato di essere eliminata durante il televoto che ha portato alla squalifica Giovanni Ciacci) ha voluto sottolineare che lei quelle parole non se l'è meritate. La regina delle televendite è rimasta un po' offesa per le critiche ricevute e dei giudizi secondo lei eccessivi e per portare acqua al suo mulino ha anche tirato in ballo Soleil Sorge e Alex Belli.

Cosa ha detto Patrizia Rossetti dopo la puntata

A riportare li flusso di coscienza di Rossetti è stato il sito di gossip Biccy: "Alex e Soleil l’hanno scorso che pizza, mi stavano sulle balle e si vedeva che era falsa la cosa. Hanno ricevuto una valanga di critiche e poi sono usciti splendidi e tranquilli. Ma io comincio a dire, ok, Soleil che carriera ha? E Alex? Ha fatto 3.000 anni fa Cento Vetrine. Quindi è diverso". Rossetti con queste parole vuole sottolineare come tutto ciò che è successo in puntata potrebbe andare a nuocere la sua posizione lavorativa, infatti dopo aggiunge: "Io non riesco ad adeguarmi a tutte quelle critiche. Se mi avessero giudicata per una cavolata che ho fatto sul mio lavoro ok. Tipo ‘non hai fatto lo share giusto’ va benissimo. Però adesso perché devo diventare per forza psicologa e se dico una frase sbagliata mi danno della me***? Si dicono tante frasi sbagliatissime nella vita. Ricordiamoci che non abbiamo ammazzato nessuno".

A Sara Manfuso poi Rossetti precisa che sta pensando di lasciare il programma, ma prima di farlo ci rifletterà bene anche se ciò che è stato detto in puntata l'ha fatta sentire una bambina: "Capisco la logica dei programmi. Anche io parlavo di un tumore di una bambina e subito dopo dei balletti. Il conduttore passa all’argomento successivo e si dimentica del tumore. Io però non l’ho mai fatto, parlavo di balletti, ma con il testa all’argomento di prima. Ma qui c’è chi ha voluto portare l’acqua al suo mulino e io non me lo merito".

"Io so fare questo mestiere - ha chiosato Patrizia - So come emozionare il pubblico, far partire l’applauso o inorridirlo. Però io non l’ho mai fatto sulla pelle di un ospite o degli altri in generale. Io di cuore andrei via adesso. Poi non lo so. Perché mi sento ferita e non me lo merito. Non sono capace di analizzare adesso. Io adesso prenderei e partirei. Se ascolto me stessa me ne vado". "La Patrizia Rossetti toscanaccia prenderebbe e se ne andrebbe. Però penso che potrei passare da vigliacca. Io questa cosa non l’ho superata perché non me la merito, non ce la faccio e per questo penso anche all’uscita", ha voluto ribadire la concorrente che però deve fare i conti anche con i "soldini". "C’è anche il fattore economico e non sputo sui soldini. Ma io non ho mai ragionato solo con i soldi. Anche con gli uomini non ho mai guardato a quelli - ha tenuto a sottolineare - Tanto non ti cambia la vita 50 in più o in meno. Conta di più sentirmi bene con me stessa. A 63 anni che senso mi ha dato e insegnato questa cosa di stasera? Sentirmi bacchettata in diretta come una ragazzina che ha rubato la marmellata".