Caos nella notte al "Gf Vip": Patrizia Rossetti manda a fan*ulo Signorini

Nella casa più spiata d'Italia le telecamere, e chi le gestisce, non possono mai avere un attimo di tregua. Ieri notte, dopo la diretta e tutti ciò che ha comportato, ecco che nel lotf si è consumato un nuovo litigio. Patrizia Rossetti furiosa si è scagliata contro Pamela Prati e Alfonso Signorini colpevole di aver concesso alla regina delle televendite troppi privilegi ingiustificati. Il tutto sarebbe nato a seguito della decisione del conduttore di dare una stanza singola con bagno privato a Prati, richiesta che a Rossetti è stata negata.

Patrizia Rossetti contro Signorini

"Perché lei si merita la camera singola?" ha domandato stizzita Patrizia ad alcuni vipponi in cucina, prima di rivolgersi direttamente a Pamela. "Allora sai cosa ti dico? Che domani mi levo dalle pa**e perché mi hanno già rotto i cogl**ni.. Avere queste attenzioni per alcune persone e per altre no non va bene" ha aggiunto con ancora più rabbia Patrizia. Per concludere questa prima parte affermando: "Con tutto l’affetto, Alfonso, mi hai fatto una promessa. Vai un po' a fanc*lo".

Patrizia fa la pazza contro Pamela "che caxo ha fatto?Io 63 anni dormo sui divani allora domani mi levo dai coglioni hai capito Alfonso?Vaffanculo!" ??? #gfvip pic.twitter.com/QM6pSL6rBF — ??-?? (@TrashAddicted) October 7, 2022

La lite con Pamela Prati

Questa prima parte però è stata solo il preambolo di cosa sarebbe successo dopo. Rossetti ha iniziato a parlare sempre più ad alta voce e si è scagliata contro Pamela definendola come una donna incline a fare scenate: "Fa queste scene di mer*a. La conosco, è una che fa le scene e fa finta di svenire. Se voglio la camera per conto mio non vengo al Grande Fratello, me ne sto a casa mia". Cristina Quaranta è quindi intervenuta per cerare di calmarla, non riuscendoci.

Gli stessi inquilini si sono poi raccontati a vicenda cosa hai visto: "C’era Pamela che camminava e Patrizia ha cominciato a urlare 'Ma questa vi sembra una che sta male? Guardatela'", ha ricostruito Giaele De Donà. La regia poi ha inquadrato Patrizia e riprendendo così la parte finale della lite con Palema Prati che ha risposto agli insulti.

"Fate audience con la Prati, tenetela, fatela vincere che già sette anni fa ha fatto una figura di mer*a. Lo sa tutta Italia" ha affermato Rossetti. Ovviamente Pamela non poteva non replicare: "Non mi conosci, non mi devi giudicare, vergognati. Non mi conosci e mi hai dato della falsa, mi hai chiamata 'Belfagor' e mi hai mandato a ca*are. Vacci tu. Non parlare di me, parla di te. Se hai un problema vai in confessionale. Chiudila lì".

“Ma ti sembra onesto nei confronti degli altri concorrenti? Se hai problemi perché non fai come Marco?” ha urlato Patrizia. "Questo è di cattivissimo gusto", ha replicato Prati, sono poi intervenuti alcuni gieffini per cercare di placare le acque e convincere Rossetti a calmarsi.

Patriza a quest'ora non può imbestialirsi con Pamela Alfonso etc minacciando di andarsene, io volevo dormire ? #gfvip pic.twitter.com/qVcgZYFYP1 — ??-?? (@TrashAddicted) October 7, 2022

Patrizia fa la pazza contro Pamela lei sente torna indietro e si sfankulano ATTO TERZO (notte a tutti) #GFVip pic.twitter.com/x1O9SElP4h October 7, 2022