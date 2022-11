Gf Vip, problemi di salute per Patrizia Rossetti: ha dovuto lasciare la Casa

Patrizia Rossetti costretta a uscire dalla Casa del Gf Vip per problemi di salute. Nelle scorse ore la conduttrice non si è sentita bene ed è stato necessario portarla fuori per poter svolgere, probabilmente, tutti gli accertamenti del caso.

Su Twitter il comunicato della produzione del reality: "Per ragioni di salute, Patrizia Rossetti ha momentaneamente lasciato la Casa di Grande Fratello Vip. Rientrerà nella Casa appena possibile". Non ci sono ulteriori notizie sulle sue condizioni, né sulle cause del malore, ma nelle prossime ore potrebbe tornare in gioco e questo fa ben sperare i fan che la vogliono rivedere nel loft di Cinecittà e fanno il tifo per lei. "Il cuore pulsante di casa e come ha detto Attilio Romita si è guadagnata il ruolo di leader dentro e fuori" scrive un utente che si augura di rivederla presto insieme agli altri vipponi: "Non si aspetta altro che sentire la sua voce - si legge ancora - la sua risata e anche la sua tosse. Patrizia rimettiti presto".

Per lei un'ondata di affetto e messaggi di pronta guarigione, mentre qualcuno mette in comune le poche notizie che sono trapelate dalla Casa: "Ieri sera Wilma e Daniele parlavano di Patrizia e hanno detto che ha la febbre ed è sotto osservazione". Seguiranno aggiornamenti.