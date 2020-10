Gf Vip, lo sfogo di Petrelli dopo la diretta: "Elisabetta, hai una persona fuori?"

(Nel video il confrontro tra Pierpaolo ed Elisabetta dopo la puntata)

La puntata di lunedì sera è stata un bel rospo da ingoiare per Pierpaolo Petrelli. L'ennesimo. Il modello, talmente preso da Elisabetta Gregoraci al punto di accettare tutti i suoi continui e repentini ripensamenti - con aerei al seguito - pur di salvare la loro "amicizia speciale". Stavolta però, a vedere addirittura il 'segnale' che la showgirl manderebbe a qualcuno fuori, toccandosi spesso il cuore, è scoppiato.

Il confronto-scontro tra Pierpaolo ed Elisabetta

Dopo la diretta Pierpaolo si è sfogato con Tommaso, che gli ha consigliato di cambiare atteggiamento, poi ha affrontato direttamente lei in giardino. "Quello che ho visto stasera mi ha lasciato perplesso. Sta cosa del gesto del cuore mi ha scioccato" le ha confessato Petrelli, che è poi andato dritto al sodo: "Tu hai una persona fuori? Così la chiudiamo una volta per tutte. Io non parlerò più di questa cosa". Elisabetta Gregoraci resta (ancora) sul vago: "Sei rimasto male per il gesto del cuore? É un simbolo. Prima di entrare nella Casa me lo sono detta con un gruppo di persone a cui voglio bene. Non posso vederle e faccio quel gesto".

Elisabetta Gregoraci a Pierpaolo: "Per me sei fondamentale"

Una spiegazione che non convince Pierpaolo (e non solo lui). Tra i due i toni si accendono e la discussione diventa molto animata. "Sono rimasta male che Tommaso ti abbia fatto notare certe cose - dice stizzita la showgirl - Ti faccio una domanda. Tu pensi che per questa complicità che c'è con me, tu qui dentro non sei più quello di prima. Io te lo ribadisco che qui dentro per me sei fondamentale. Perché se ho bisogno di un abbraccio ce l'ho, se ho bisogno di uno sguardo ce l'ho. Qualcuno ti ha fatto notare questa cosa, non so perché". "Tommaso mi stava solo dando un consiglio" ribadisce Pierpaolo.

Per Elisabetta Gregoraci le chiacchiere stanno a zero: "Tu mi hai detto che non sei innamorato di me, che ti piaccio ma non sei innamorato. Ti ho fatto un torto perché faccio così col cuore? Parliamone". Ma Pierpaolo è in loop: "Tu hai una persona fuori Elisabetta? Gli aerei, il cuore...". La Gregoraci ribadisce che è per la sua migliore amica, la sorella Marzi e altri due grandi amici: "Non puoi conoscere la mia vita". Ma qui gatta - anzi aereo - ci cova.