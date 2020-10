Gf Vip, Petrelli gela la Gregoraci e mette fine a tutto: lei quasi in lacrime

(Nel video Pierpaolo parla con Elisabetta)

Non fa mai bene tirare troppo la corda, soprattutto nei rapporti. Sta imparando la lezione Elisabetta Gregoraci, che dopo aver più volte 'friendzonato' Pierpaolo Petrelli, ora raccoglie il cuore in mille pezzi. Negli ultimi giorni la showgirl si era avvicinata molto al suo corteggiatore, esternando i suoi sentimenti e spiegandogli che certi paletti sono solo una difesa per tutelare quello che ha fuori (suo figlio Nathan, ma forse anche una nuova relazione). Troppo tardi. Adesso è il modello a darle il due di picche.

Pierpaolo Petrelli a Elisabetta Gregoraci: "Mi sarei innamorato di te"

"Ti ho sempre messo davanti a tutto qui - le dice sul divano - Prima di Andrea, di Enock, di tutti. E lo rifarei. Non mi pento delle scelte che ho fatto. C'è stato un senso, a prescindere che è andata così. Ho vissuto tutto in maniera naturale, ho provato belle emozioni". Poi la bomba: "Se non ci fossero stati tutti i paletti che hai posto, sarebbe stato un crescendo e mi sarei innamorato di te. Sono sicuro. Il fatto che non ci vedo mai chiarezza, nelle tue cose personali, mi ha fatto riflettere. Ho decelerato. Io sono uno che mette sempre la quinta da subito, invece ho dovuto mettere la prima e per me non è stato facile".

Petrelli 'friendzona' la Gregoraci

Elisabetta Gregoraci lo ascolta, visibilmente provata. Infine la batosta: "Questi due giorni ho pensato tanto - le spiega Petrelli - Queste notti non ho dormito per niente. Ho deciso che è inutile che vado avanti da solo. Tu giustamente hai cose tue e non può andare come vorrei io. Sono andato piano piano per cercare di aspettarti, poi le idee me le sono schiarite. Voglio l'affetto per te. Se non posso avere quello che cercavo io, può essere comunque altro". Ed è ancora friendzone, ma stavolta a parti inverse.