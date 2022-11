Gf Vip, si piastra i capelli con il ferro da stiro: il video è virale

È diventato virale nelle ultime ore un video in cui una concorrente del Grande Fratello Vip si stava preparando per la diretta andata in onda ieri sera, 28 novembre. La vippona in questione è Sarah Altobello e il video in cui lei si piastra i capelli armata di ferro e tavola da stiro ha fatto il giro dei social. Nel video non si distinguono i commenti degli altri inquilini della casa, ma si riesce solo a sentire una voce maschile che dice: "Si sta piastrando i capelli con il ferro". Possiamo solo immaginare quanto la cosa abbia divertito gli altri gieffini.

In moltissimi hanno commentato il video alcune utenti hanno ricordato che anche le loro mamme lo facevano, ma che mettevano tra i capelli e il ferro una federa o un panno. Altre hanno sottolineato quanto sia dannoso per i capelli fare una cosa simile e qualcuno ha anche commentato paragonando la scena andata in onda nella programmazione h24 del Gf Vip con quella del film di Bridget Jones in cui Renée Zellweger, per cercare di rimediare ad una acconciatura orrenda realizzata da un parrucchiere decide di utilizzare il ferro da stiro.

Altobello in questa edizione si sta facendo notare per la sua simpatia e ironia. È un personaggio molto amato perché, almeno per ora, sta facendo il suo gioco senza entrare in liti inutili e anzi riesce a strappare un sorriso o una risata.