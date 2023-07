Grande Fratello, Pier Silvio Berlusconi dice no a quattro concorrenti famosi: i nomi

L'era di Pier Silvio Berlusconi è ufficialmente iniziata. Se già durante le ultime edizioni di Grande Fratello Vip e Isola dei Famosi la sua presenza si era fatta più entrante, tra veti e decisioni categoriche come quella di oscurare una delle dirette del Gf dai siti di streaming, ecco che iniziano a trapelare le prime indiscrezioni sulla nuova edizione del reality che non avrà un cast di soli vip. Pier Silvio avrebbe già bocciato quattro dei nomi proposti, molto probabilmente, da Alfonso Signorini (che è stato riconfermato conduttore dello show che dovrebbe tornare su Canale 5 l'11 settembre).

"Penso che i reality siano inevitabilmente un pezzo della tv commerciale - aveva dichiarato Pier Silvio in occasione della presentazione dei nuovi palinsesti Mediaset -. Ci sono limiti che non vanno superati. Tatuaggi, parolacce, scollature. Non era quello. Ci sono limiti che hanno a che fare con sensibilità e rispetto dei singoli. Ho visto una puntata e così non va bene: non è singolo episodio, dipende da come viene rappresentata una cosa e il contesto. Vorrei che gli autori si sforzassero di lavorare per raccontare storie senza eccessi. La colpa è sempre di chi fa il prodotto. Ci siamo distratti, la colpa è stata nostra". Parole che inevitabilmente avrebbero portato a delle conseguenze concrete (che non sono tardate ad arrivare).

I nomi dei vip bocciati da Pier Silvio Berlusconi

Secondo quanto riporta FqMagazine la prima lista proposta dagli autori del programma a Berlusconi sarebbe stata bocciata nella sua totalità. E tra i nomi, secondo queste prime indiscrezioni, che hanno ricevuto il niet dell'amministratore delegato ci sarebbero quelli di Justine Mattera, Antonio Razzi, Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro Iannoni. Pier Silvio avrebbe risposto con un secco "no grazie": per gli autori del Grande Fratello sarà un'estate calda, forse caldissima.