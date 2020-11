Gf Vip, dopo la diretta Pierpaolo cerca di uscire correndo verso la porta rossa: "Non ce la faccio più"

La diciottesima puntata del Gf Vip si era da poco conclusa quando Pierpaolo Petrelli ha cercato di uscire dalla casa più spiata d'Italia. Sono stati i suoi compagni di viaggio a fermarlo dopo che lui, a petto nudo, ha iniziato a correre verso la porta rossa urlando "non ce la faccio più".

Il momento di "mental breakdown", com'è stato definito sui social, è nato a causa della scelta dell'ex velino di Striscia di non salvare l'amico Zelletta al posto della Contessa De Blanck. Durante la puntata, dopo la finta eliminazione di Massimiliano Morra, i "vipponi" potevano scegliere una persona da salvare, quando è arrivato il turno di Pierpaolo aveva di fronte Enock, la Contessa e Andrea Zelletta. Pretelli era in evidente difficoltà, ma poi ha deciso di salvare "più per galanteria" Patrizia De Blanck.

Zelletta è rimasto molto deluso dalla decisione dell'amico e dopo la puntata i due si sono confrontati. Pretelli che sospettava il malessere di Andrea non è riuscito a contenere il dispiacere ed è scoppiato in un pianto disperato sentendo di aver deluso e offeso Zelletta.

Pier che corre, gli altri che lo rincorrono, MTR che urla FERMATELO, FERMATELO. Già scena cult#GFVIP



pic.twitter.com/MGxNnikK1q November 14, 2020

Enock e Elisabetta hanno cercato in vari modi di calmarlo, Gregoraci stava anche per versargli dell'acqua addosso. Pierpaolo ha continuato a ripetere che "non ce la può fare" e che non è fatto "per questo gioco". Il momento molto complicato si è concluso con Pretelli sul letto che è stato poi chiamato in confessionale dal Gf.