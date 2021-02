Gf Vip, sguardi e apprezzamenti di Giulia per Zenga: Pierpaolo sbotta

(Nel video Pierpaolo discute con Giulia)

Una scenata di gelosia in piena regola al Gf Vip. Pierpaolo non digerisce alcuni apprezzamenti di Giulia per Andrea Zenga, ma soprattutto certi sguardi che l'influencer avrebbe lanciato al coinquilino.

Seduto in disparte, l'ex velino sbotta quando la fidanzata gli si avvicina: "Se passa Dayane o non so chi, io mi giro e neanche guardo. Giocare su queste cose non mi va". Intenerita, Giulia lo tranquillizza: "Guardami negli occhi. Tu sai come sono fatta, soprattutto i miei occhi sono solo per te. Dai, ti prego, veramente. Non essere geloso del nulla". Niente da fare, Pierpaolo non vuole sentire ragioni: "Mi da fastidio. Finché si gioca ok, ma poi basta. Se si giova va bene, ma quando poi si sgrava no. Non mi va di parlarne".

Giulia a Pierpaolo: "Ti stai facendo un film"

Gelosia infondata, secondo Giulia, che continua a spiegargli: "Sei fuori strada. Ti stai costruendo tutto, come hai fatto altre volte. Quando io nella mia testa ho costruito cose che non c'erano, tu me lo hai detto. Quando mi sono arrabbiata tu mi hai detto che non dovevo. Ti stai facendo un film. Non ho guardato nulla. Poteva essere vestito, come nudo, come qualsiasi altra cosa". Giustificazioni che non convincono però Pretelli, che mette il punto: "Mi dispiace per te se non hai guardato allora. Dai, non mi va neanche più di parlarne. Basta". Rosalinda prova a sdrammatizzare, cantando una canzone per la coppia. Risultato fallimentare.