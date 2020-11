Gf Vip, così Pierpaolo 'scarica' Elisabetta Gregoraci

A tirare la corda alla fine si spezza. E così, dopo essersi fatta alquanto desiderare, Elisabetta Gregoraci sta per prendersi un 'benservito' da parte di Pierpaolo Petrelli, che la corteggiava ormai da settimane. Non è chiaro perché lei non abbia ceduto alle avances nonostante l'interesse (qualcuno parla di un contratto post matrimoniale con Flavio Briatore, ndr), ma nei fatti ora l'ex velino si è stancato di questo atteggiamento e lo rivela ai coinquilini Enock Balotelli e Andrea Zelletta.

Immortalato in sauna insieme agli altri due concorrenti, Pierpaolo si sfoga: "Quello che provavo per lei sta svanendo - dichiara - Un mese fa una parola così mi avrebbe fatto più male, oggi quello che provavo sta svanendo, non ce l’ho più quella cosa: la cerco sempre meno, ci abbracciamo sempre meno perché io ho decelerato tantissimo". La strada, insomma, è quella del disincanto: il ragazzo è sempre più propenso a mollare la presa.

E pensare che fin dai primi giorni Pierpaolo ha mostrato interesse nei confronti di Elisabetta. Tra i due complicità, scherzi e anche qualche "gioco bollente" che però è presto naufragato di fronte alla reticenza di lei. Secondo i ben informati la distanza tenuta dalla showgirl calabrese sarebbe da ricondurre proprio a un contratto stipulato con l'ex marito Flavio Briatore secondo cui non potrebbe avere relazioni con altri uomini nei tre anni successivi alle nozze. Questo nonostante negli ultimi mesi si sono rincorse voci su flirt con diversi volti famosi: da Piero Barone, cantante de Il Volo, a Stefano Coletti, pilota automobilistico monegasco...