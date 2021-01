Gf Vip, la rivelazione di Pierpaolo Petrelli dopo la puntata: "La mia famiglia ha rotto un patto, è imbarazzante"

Nella puntata del Grande Fratello Vip in onda ieri sera Pierpaolo Petrelli ha scoperto che la famiglia è tutt'altro che entusiasta della sua relazione con Giulia Salemi. Il sottotesto è che la madre e il fratello Giulio si sono dichiarati più a favore di una liaison con Elisabetta Gregoraci, altra conquilina dell'ex velino, che però lo ha letteralmente rimbalzato. Una presa di posizione, quella dei familiari, che non è piaciuta a Paolo, che si è sfogato subito dopo la puntata.

Pierpaolo Petrelli contro la famiglia: "Hanno rotto un patto"

Pierpaolo sottolinea infatti che aveva chiesto alla sua famiglia di non intromettersi nei suoi affari durante la permanenza nella Casa di Cinecittà. Patto che non è stato rispettato. "Gli ho detto ‘non esponetevi, non vi intromettete nelle cose mie, non andate in tv’. Non hanno rispettato il patto che avevamo fatto prima che entrassi. Mi sento in difficoltà adesso. Mi vergogno per quello che hanno fatto. Ma che ca**o hanno combinato? Come cavolo gli è venuta in mente questa cosa? Per me è pure follia. Non l’accetto questa cosa non ce la faccio. Non gli permetto nemmeno di intromettersi nel mio ruolo da genitore, perché a lui provvedo io e non loro".

La famiglia preferisce Elisabetta a Giulia, ma Pierpaolo spiega le sue ragioni

Proprio ieri sera è avvenuto il confronto alla 'Eva contro Eva' tra Elisabetta e Giulia. Ricordiamo che Pierpaolo ha fatto la corte ad Elisabetta per mesi, nella speranza che lei prima o poi si degnasse di dargli un bacio, ma così non è andata (pare anche a causa del contratto post matrimoniale che la lega a Flavio Briatore). Giulia invece, coetanea del modello, si è dimostrata subito interessata, tanto che tra i due ci sono stati momenti molto intimi. "Non mi conoscono - ha recriminato Pierpaolo alla famiglia - Basta, alla fine penso che non mi conoscono sul serio. Io stavo male per un sentimento che dall’altra parte non c’era. Adesso che sto bene mi fanno questo? Non vedono che ho gli occhi felici? Non ho parole per quello che hanno combinato. Devono rispettare te e chiunque io voglio al mio fianco". Intanto Elisabetta ha provveduto a diffidare Giulia tramite il suo avvocato, a causa di alcune dichiarazioni pronunciate sul suo privato.

L'attacco alla mamma e al fratello

E ancora: "Avevo avvisato mia madre e mio fratello e invece mi hanno deluso. Mio fratello che vive con me e siamo sempre insieme non avrebbe dovuto fare tutto questo. Mi chiedo solo perché l’ha fatto?! Da lui non me l’aspettavo, non sto bene adesso. Mio fratello sa bene come la pensavo. Lui è più giovane e poteva capirmi meglio e invece ha sbagliato. La mia famiglia non c’ha capito nulla. Secondo me non guardano il GF Vip, ma Forum e Beautiful. Non dovevano dire quelle cose, ma poi in pubblico davanti a milioni di persone. Tu mi fai del bene, mio fratello adesso no, nell’intervista non ha fatto il mio bene. Sono loro che non riescono a capire e a guardare oltre. Il secondo imbarazzo del 2021, prima mia madre e adesso mio fratello, non ci voglio nemmeno pensare". Chissà se nelle prossime puntate qualcuno dei familiari non sarà ospite dello show per confrontarsi vis a vis con Pierpaolo.