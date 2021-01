GF Vip, perché Pierpaolo vuole cedere il suo posto in finale a Giulia Salemi

Cosa non si fa per amore... anche cedere il proprio posto alla finale del Grande Fratello Vip. Lo sa bene Pierpaolo Petrelli, che in queste ore ha promesso a Giulia Salemi di essere pronto a lasciarle spazio in vista dell'ultima puntata del reality show. Il 'patto' (tutto da verificare nel prossimo futuro) è arrivato al termine dell'ultima puntata della trasmissione, sull'onda del regalo che lui ha fatto a lei: un quadro in cui la coppia viene ritratta mentre si bacia.

E' Giulia a riprendere il discorso del quadro regalato da Pierpaolo, prendendolo in giro per la dedica che vi era corredata ("A te che sei speciale, grazie. Terza elementare. Anzi, ti giuro, in prima elementare facevo un tema più bello"). "Dai - ha replicato l'ex velino - non mi fare sentire in colpa per quello. Non avevo la testa, lo sai dai. L'ho detto anche in confessionale, mi vergogno di quello che ho scritto. Poi ho detto anche un'altra cosa bella, se te la faranno vedere altrimenti te la dirò io alla fine. Ho detto una cosa molto bella. Ho pensato una cosa che se si potesse fare, credo che ti farebbe estremamente piacere". Spinta dalla curiosità, l'influencer italo-persiana ha insistito per saperne di più. E la risposta di lui non si è fatta desiderare: "Ho fatto una premessa. Per come sono fatto nella vita reale, di coppia, a me piace sorprendere. Siccome qui non posso farti delle sorprese o regalarti delle cose, ho detto che se avrò modo di regalare a te la finale lo farò come promessa che fuori da qui ci sarà un seguito, un futuro. Io lo sento che c'è, ma non dipende solo da me. Non dici nulla?"