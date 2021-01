“Così stai perdendo consensi”: il messaggio della madre di Pierpaolo Pretelli e la sua reazione al Gf Vip

Momenti di imbarazzo durante la puntata speciale di Capodanno del Grande Fratello Vip. I gieffini hanno potuto parlare con parenti e amici in collegamento nel corso della serata. Pierpaolo Pretelli ha rivisto la madre, il padre e il fratello. Dopo i saluti iniziali (e le presentazioni della nuova fidanzata di quest’ultimo), mamma Margherita ha preso la parola e quello che ha detto ha creato veramente un piccolo caso. La donna ha letto un messaggio che si era preparata rivolto al figlio. Un messaggio che ha colto di sorpresa lo stesso Pierpaolo Pretelli.

La signora Margherita ha esortato il figlio a concentrarsi di più sul suo percorso personale all’interno della Casa del Grande Fratello Vip, sottolineando come nell’ultimo periodo abbia avuto un calo di consensi. Il riferimento velato è alla sua vicinanza con Giulia Salemi. Un rapporto che non sembra essere visto di buon occhio nemmeno dai fan, come dimostrerebbe l’aereo con striscione di qualche giorno fa, con un messaggio sibillino: “PP dejà vu, non è UeD. Adios. Ex fan”.

Questo invece il discorso di mamma Margherita:

“Ti volevo dire una cosa. Da mamma volevo ricordarti che il Grande Fratello è un gioco e non sprecare questa preziosa opportunità che hai sempre sognato. Purtroppo ti devo dire che in questo ultimo periodo hai perso moltissimi consensi, quindi riprendi il tuo cammino e mostra le tue ali”

Bufera sulla madre di Pierpaolo Pretelli, interviene il figlio Giulio

Non appena ha capito a cosa si riferiva la madre, Pretelli l’ha subito interrotta, dando segno di profonda insofferenza verso questa entrata a gamba tesa. Le conseguenze di questa videochiamata su Pretelli si sono fatte sentire nel corso della puntata.

Su Instagram Giulio Pretelli è intervenuto in una serie di Instagram Stories per spiegare la situazione e difendere la madre, bersagliata in queste ore da numerose critiche.