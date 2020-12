GF Vip, Pierpaolo Pretelli crolla: “Ho un blocco con le donne”. Poi le lacrime

(GF Vip, Pierplaolo in lacrime: "Ho un blocco con le donne")

Crisi nera per Pierpaolo Pretelli, nelle ultime ore in preda a uno sconforto tale da provocare lacrime e confidenze molto intime ai compagni di GF Vip. Dopo l’addio alla Casa da parte di Elisabetta Gregoraci e la fine di tutte le aspettative che aveva riposto nel rapporto con lei, il modello ha condiviso con Cristiano Malgioglio e Andrea Zelletta i motivi di un profondo malessere suscitato dal suo rapporto con le donne. “Ho un blocco con le donne, non riesco ad andare avanti. Magari dura uno, due mesi, poi basta…”, ha confidato Pierpaolo che, single da due anni, dopo la fine della lunga e importante relazione con la madre di suo figlio Leonardo, Ariadna Romero, non è riuscito più a innamorarsi.

“Con Elisabetta non è proprio partita…”, ha poi aggiunto Pierpaolo replicando ad Andrea Zelletta che provava a rassicurarlo sull’evidenza che nei confronti della showgirl aveva sentito un certo trasporto: "Non c'è qualcosa di non risolto, semplicemente non hai trovato la persona giusta", le parole per Pierpaolo, sempre convinto di avere dei problemi relazionali con l’altro sesso. “Forse sono distruttivo per la coppia. Io sono uno che dà tanto, ma allo stesso tempo sono pesante”, ha affermato ancora: “Pretendo tante attenzioni e certezze perché fondamentalmente sono insicuro. Mi blocco perché non riesco a innamorarmi”.

Pierpaolo Pretelli scoppia in lacrime

Anche Malgioglio ha cercato di rincuorare Pierpaolo, certo che l’unica difficoltà sia stata quella di non aver incontrato la donna giusta e di "perso la brocca per Elisabetta": "Può esserci l'amore tra due mondi diversi, ma lei voleva un ragazzo a cui appoggiarsi. Si era molto affezionata a te, mentre tu provavi qualcosa di più. Se lei ha giocato con i sentimenti penso sia terribile ma non voglio credere che l'abbia fatto”, ha affermato Cristiano, “Non devi piangere. L'amore arriva quando meno te lo aspetti. Ed è stato allora che Pierpaolo si è commosso fino alle lacrime consolato dai compagni che hanno accolto il suo pianto come sinceri amici.