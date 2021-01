Gf Vip, il secondo finalista è Pierpaolo Pretelli

Zelletta e Pretelli si contendevano la finale. I due concorrenti sono corsi nello studio del Gf per scoprire il verdetto del televoto. Alfonso ha così annunciato che è Pierpaolo il secondo finalista che il 1 marzo lotterà per il titolo.

Pretelli incontra Elisabetta Gregoraci

Subito dopo il verdetto Alfonso signorini ha organizzato un tête-à-tête tra i due "amici speciali" Elisabetta e Pierpaolo. "Sono felice per te, Pierpaolo, e sono sicura che anche Andrea arriverà in finale. Ora, secondo me - ha affermato la showgirl -, per andare avanti fino alla fine devi usare il cuore. Abbiamo capito che le strategie non le sai fare". I due si sono salutati promettendosi nuovamente una cena

Elisabetta Gregoraci e l'operazione dopo il Gf Vip

Il ginecologo, grazie ad una visita di controllo, mi ha detto che dovevo fare il giorno dopo un intervento per togliere subito un piccolo polipo all’utero”. Elisabetta Gregoraci, ospite con la sorella Marzia a Verissimo, racconta per la prima volta il problema di salute che l’ha colpita qualche settimana fa: la showgirl si è operata subito dopo esser uscita dalla Casa del Grande Fratello Vip, che ha abbandonato poco prima di Natale per nostalgia del figlio Nathan Falco, avuto 10 anni fa dall'ex marito Flavio Briatore. A Silvia Toffanin confida: “Lì per lì mi sono spaventata, ricordando il percorso di malattia di mia mamma (scomparsa nel 2011 a causa di un tumore ndr), ma il ginecologo mi ha tranquillizzato. Fortunatamente sto molto bene” e aggiunge “L’ho voluto raccontare per ricordare che la prevenzione è importantissima”.