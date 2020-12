Pretelli senza filtri su Gregoraci: “Metteva paletti solo in puntata, ma poi durante il giorno...". E Malgioglio rincara

(GF Vip: Pierpaolo e i suoi mille dubbi su ELisabetta Gregoraci)

La presenza di Elisabetta Gregoraci continua ad aleggiare negli ambienti della Casa del GF Vip nonostante l’uscita anticipata dal reality di Canale 5. La showgirl, infatti, tra le indiscusse protagoniste di questa edizione del reality, ha lasciato un vuoto difficile da riempire, per le dinamiche televisive di cui si è resa protagonista, ma anche per il rapporto stretto con chi come Pierpaolo Pretelli ne è stato conquistato.

Di lei il modello ha parlato con Cristiano Malgioglio durante una conversazione servita per analizzare ciò che c’è stato tra loro e i dubbi sul ritmo altalenante di una “amicizia” che pareva poter sfociare in qualcosa di più profondo.

Pretelli su Gregoraci: “Ecco perché mi ha conquistato”

Pretelli ha confidato a Malgioglio di essere stato attratto da Elisabetta per l’aspetto fisico, ma non solo: “Non mi ha fatto capire che era innamorata, ma che c'era trasporto. Io ho visto negli occhi di Elisabetta l'apertura a farsi corteggiare. Però non so se avesse solo bisogno di una persona di cui fidarsi qui dentro”.

Il modello ha poi espresso le sue perplessità sull’atteggiamento della showgirl che, se durante la diretta di Canale 5 sosteneva delle posizioni, nel corso delle giornate esprimeva ben altro: “Ho preso una cotta perché lei non mi ha mai detto: ‘No, guarda, ti ringrazio ma sappi che da me non avrai mai nulla’. I paletti li metteva solo in puntata. Tra noi c'era trasporto, chimica, i nostri non erano gli abbracci che si danno agli amici. Questo mi mandava in confusione. Poi in puntata diceva: ‘Siamo solo amici'. Durante il giorno, io capivo altro. Io penso di piacerle. Se fosse stata chiara anche durante le giornate, avrei subito stoppato. Poi in puntata diceva che eravamo solo amici’’, ha rivelato. “Ha giocato con i tuoi sentimenti”, il commento di Malgioglio; “Ci ho pensato, ma non voglio crederci… Ho troppa stima, le voglio bene…”.