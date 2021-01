GF Vip, Pierpaolo: “In un giorno ho fatto anche tre lavori insieme. Così sono riuscito a mettere da parte qualcosa”

(Pierpaolo Pretelli racconta a Giulia Salemi di quando un tempo dovesse svolgere più di un lavoro durante la stessa giornata per poter garantire un futuro migliore al figlio Leo)

“Due tre volte a settimana lavoravo di giorno, poi andavo in un ristorante di sushi dove facevo la cena spettacolo e mettevo la musica fino a mezzanotte, mangiavo al volo lì. Poi staccavo e andavo in discoteca”: così Pierpaolo Pretelli ha riassunto i serrati ritmi lavorativi che per un periodo hanno scandito la sua vita. Parlando con Giulia Salemi di come potrebbe essere il loro futuro una volta usciti dalla Casa del GF Vip, il modello ha ripercorso un momento molto intenso del suo passato, segnato da gratificanti riscontri economici ma anche dalla tristezza per non poter essere accanto al figlio Leo, trascurato proprio perché oberato dai tanti impegni.

“Mi stavo esaurendo, a livello economico ero appagato, ma mentalmente stavo a pezzi, barcollavo. Poi piangevo, ero esaurito, non ero appagato come papà” ha commentato: “Leo non lo vedevo proprio. Però sono stato anche lungimirante, perché sono riuscito a mettermi qualcosa da parte”.

Pierpaolo Pretelli e il rapporto con il figlio nato dalla storia con Ariadna Romero

Leonardo, 3 anni e mezzo, è il figlio che Pierpaolo Pretelli ha avuto dalla modella Ariadna Romero. Nonostante si siano lasciati, i due sono rimasti in ottimi rapporti, come ha dimostrato il gesto che la modella ha fatto per il padre del suo bambino durante una puntata del GF Vip. “È solo grazie a te se sono qui. So che non è facile gestire tutto da sola, grazie”, ha affermato il concorrente del reality quando la ex compagna è intervenuta in diretta per mostrargli le foto del loro bambino. “Lui ama il suo papà che è il suo supereroe. Ricordati che lui ti guarda e prende esempio da te. Vai dritto per la tua strada e pensa con la tua testa”, gli ha consigliato Ariadna. “È il padre di mio figlio e la nostra relazione è finita 3 anni fa, quindi qualsiasi mio commento sarebbe fuori luogo”, ha affermato tempo fa la donna precisando la sua posizione rispetto ad alcune discusse affermazioni.