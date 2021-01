Gf Vip, Pierpaolo in crisi va dalla psicologa e poi parla con Giulia

(Nel video il chiarimento tra Pierpaolo e Giulia)

Dopo aver rassicurato Giulia, in questi giorni, di non dare ascolto al parere della famiglia - che ha espresso più di qualche dubbio sulla loro relazione - adesso è Pierpaolo ad essere assalito dai dubbi. Il modello è confuso, da una parte vuole continuare a viversi questo sentimento ma dall'altra si fa molte domande su quanto accaduto, soprattutto sulla tempistica. Sia la mamma che il fratello, così come qualche coinquilino, infatti, gli hanno fatto notare che forse è stato troppo affrettato con Giulia, visto quanto aveva appena vissuto nella Casa con Elisabetta Gregoraci.

Pierpaolo a Giulia: "Dicono che sono stato veloce"

Pretelli ne parla con la psicologa in Confessionale, poi con Giulia: "Parere dei nostri coinquilini è che io sono stato veloce. Dopo Elisabetta per alcuni è passato troppo poco tempo, anche se io con lei di testa avevo già chiuso molto prima, quando ancora era qua. Secondo te il mio agire d'istinto con te è stato un agire troppo veloce, dovevo dare un po' più di importanza a quello che c'è tra noi? Oppure reputi che il mio è stato un gesto di istinto e quindi va accettato per quello che è?". "Un gesto di istinto, perché è andato di pari passo con me" risponde l'influencer italo persiana, infastidita nel vederlo così dubbioso. Pierpaolo scopre tutte le carte: "Avremmo dovuto aspettare ancora un po', a fin di bene per il rapporto che abbiamo. Anche per dar modo di capire, in questo caso metto in mezzo la famiglia che forse non ha avuto il tempo di capire l'importanza di questo rapporto".

Giulia: "Sono stanca di dover spiegare"

Dopo essersi confidato con Giulia, Pretelli le assicura: "Tu non sei la seconda scelta di nulla, né c'è stata una prima scelta, perché ho provato emozioni non contraccambiate e non c'è stata nessuna relazione". A quel punto anche Giulia mette le cose in chiaro: "Io sento che sto molto bene, che è andato tutto come doveva andare. Abbiamo seguito il nostro istinto, non è stato veloce. Prima di lasciarmi andare al Grande Fratello, la seconda volta che lo faccio, secondo te non sono certa di chi ho di fronte? Devo avere tutte le certezze del caso, sapere che sono speciale, unica, non sono un ripiego. Consapevole del fatto di suscitare l'ira dei fan di un'altra coppia (Pierpaolo ed Elisabetta, ndr). Non immaginavo la tua famiglia, ma lo accetto. Per quanto mi riguarda sono molto serena, sono apposto con la coscienza, ho fatto il massimo. Non è bastato? Amen, è bastato per te. Se non sarà bastato me ne farò una ragione. Sono stanca di dimostrare, di spiegare". Ma Pierpaolo su questo non ha dubbi: "Io quello che ho fatto lo rifarei. Mi chiedo perché viene visto in maniera affrettata". E il chiarimento tra i due è servito con un lungo bacio in sauna.

Pierpaolo sul bacio con la Gregoraci: "Per me era già finita"

Poco dopo, però, Pierpaolo torna cupo e si sfoga con Stefania Orlando e Andrea Zenga: "Perché fuori i miei, mio fratello, non percepiscono che c'è qualcosa di bello? Mi sembra talmente tutto naturale e palese. Mi dispiace che anche i miei genitori siano aggrappati a un sogno, a qualcosa che dall'altra parte non c'è mai stata. Era un sogno mio e della gente. Nato e finito lì. Io l'ho superata già un mese prima che andasse via. Infatti, se vedi, quando è andata via sembravo rinato, mi sentivo me stesso, perché mi ero snaturato, non ero io". Infine, sempre sul rapporto con Elisabetta Gregoraci: "Sono frastornato, forse ho seguito troppo l'istinto, è vero che ho avuto un colpo di fulmine all'inizio, ma è durato sessanta giorni, poi l’ultimo periodo ho lasciato andare. Quando ci siamo baciati alla fine, non lo sognavo più quel bacio. Per me era già finita".