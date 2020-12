GF Vip, romantico Natale per Pierpaolo e Giulia: il video dell’intesa cresciuta nella notte

(Pierpaolo spiega a Giulia come il loro rapporto sia maturato e la loro vicinanza sia sempre più marcata)

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sempre più vicini: complice la magica notte di Natale trascorsa nella Casa del GF Vip, tra il modello e l’influencer cresce un’intesa che promette importanti evoluzioni anche alla luce di confidenze che svelano l’interesse reciproco. Archiviata la cotta per Elisabetta Gregoraci, negli ultimi giorni Pierpaolo si è mostrato particolarmente incuriosito dalla concorrente tra le ultime entrate nel reality che, nelle ultime ore, è stato teatro di una conversazione al chiar di luna rivelatrice di importanti ammissioni. “Prima di entrare ho fatto una videochiamata con Alfonso che mi ha chiesto cosa pensavo dei concorrenti… Gli ho detto che ‘Pretelli è Salemi al contrario’”, ha rivelato Giulia iniziando con Pierpaolo un intimo dialogo lontano dal resto del gruppo.

Pierpaolo e Giulia sempre più vicini: le rivelazioni nella notte

“Sono me e il mio ex al contrario, lui sottone totale, lei che lo frena…. Empatizzavo con te, ti capivo ma mai mi aspettavo di empatizzare con te”, ha dichiarato Giulia riferendo le impressioni rilasciate a Signorini in merito al continuo tira e molla che ha caratterizzato il rapporto tra Pierpaolo ed Elisabetta Gregoraci.

“Io non ti conoscevo bene. Sei un uragano, porti energia. Ci siamo trovati quasi subito”, le parole di lui che ha ammesso di aver evitato qualche volta di restare solo con lei per non metterla in imbarazzo. “Poi abbiamo iniziato a togliere il freno a mano….”, ha aggiunto ancora: “Sei generosa, umana, sempre disponibile… In questo sei un po’ come Elisabetta. Non è da tutti, è bella questa cosa. Sei un po’ me al femminile, siamo simili in molti punti”. Gli sguardi scambiati durante il dialogo hanno fatto il resto… La scintilla sembra proprio essersi accesa nei loro occhi, dettaglio già notato dal resto degli inquilini nei giorni scorsi.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si piacciono: le parole di Zorzi e Orlando

Tommaso Zorzi e Stefania Orlando sono stati tra quelli che hanno notato subito il feeling tra Giulia e Pierpaolo. Secondo la showgirl, lei avrebbe delle reticenze perché teme di essere per Pierpaolo "la seconda scelta" dopo Elisabetta Gregoraci. "Secondo me però si piacciono" ha detto a Tommaso Zorzi, concorde sulla crescente intesa: "Sono sempre appiccicati. Stanno sempre a farsi i grattini. Lui non fa così con tutte. Se siamo fuori e ci sono otto sedie libere, loro comunque si siedono sulla stessa sedia. Lei è frenata solo a parole. Poi con i fatti… Secondo me qua gatta ci cova".