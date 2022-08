Due note opinioniste contro la presenza di Ciacci al Gf Vip

Si scaldano i motori per la settima edizione del Grande Fratello Vip. Mentre si fanno strada nomi su nomi di possibili gieffini, Giovanni Ciacci sarà il primo concorrente ufficiale a varcare la soglia della porta rossa. Lo stylist ha annunciato la presenza nel reality tra le pagine del magazine Chi raccontando di essere sieropositivo.

Ciacci avrebbe infatti dovuto prendere parte al Grande Fratello Vip già nella scorsa edizione, ma un problema di carattere “burocratico" lo arrestò. Da quanto ha raccontato Alfonso Signorini in un’intervista a Libero, infatti, ci sarebbe stato un regolamento che impediva alle persone sieropositive di partecipare ai reality show. “Ciacci io lo volevo già l’anno scorso. Ma era risultato positivo all’Hiv, e per il vecchio regolamento di tutti i reality, se sei sieropositivo non puoi partecipare”.

Un messaggio sociale

Allora il giornalista ha convinto Mediaset a cambiare il regolamento, così da veicolare anche un importante messaggio sociale. Infatti come ha ricordato lo stesso Giovanni nell’intervista a Chi grazie ai farmaci antiretrovirali si può condurre un'esistenza normale, soprattutto non diventando contagiosi per gli altri: “Possiamo fare una vita come quella di qualsiasi altra persona perché non tramettiamo più nulla. Possiamo avere figli, possiamo fare l’amore con il nostro partner senza preservativo. Se mi tagliassi e qualcuno entrasse in contatto con il mio sangue non gli accadrebbe nulla perché il virus c’è solo nella mia mappatura genetica”.

Pareri negativi

Nonostante la volontà del programma di abbattere lo stigma sociale che ancora affligge le persone sieropositive, la presenza di Ciacci nel reality non è stata vista di buon occhio proprio da tutti. A scagliarsi contro la partecipazione del costumista al Grande Fratello, Alda D'Eusanio e Caterina Collovati, dalle pagine del settimanale Nuovo.

Per la D’Eusanio utilizzare la sieropositività è una scelta deprecabile, messa a punto solo per fare audience: “Dal punto di vista televisivo trovo sia stata una scelta di puro cinismo… Sembra che pur di fare ascolti cavalchino qualsiasi cosa”, ha tuonato la conduttrice dalla rivista. Dello stesso avviso Caterina Collovati, secondo cui lo stesso Ciacci avrebbe sfruttato senza remore la malattia per un ritorno sullo schermo dopo un lungo periodo di assenza: “Non vorrei che sfruttasse la situazione per tornare in Tv, visto che era in parte sparito. Non mi piace che si metta la medaglietta del sieropositivo”