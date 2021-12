Al Gf Vip arriva Pippo Baudo per Katia Ricciarelli

Katia Ricciarelli non ha mai chiesto espressamente a Pippo Baudo di farle una sorpresa al Gf, ma è scontato che le farebbe molto piacere. Katia spesso parla della sua solitudine, dell'amore per il suo Ciuffy e dei due grandi amori della sua vita: Josè Carreras e Pippo Baudo.

In diretta durante il Tg5 di ieri sera, Cesara Buonamici, ha chiesto ad Alfonso Signorini in collegamento se è vero che Baudo entrerà per fare una sorpresa alla ex moglie e il conduttore ha risposto sì.

Gf Vip, la super sorpesa per Katia Ricciarelli

Un super ospite per la sesta edizione del Grande Fratello Vip: Pippo Baudo. "Alfonso, non arriva Pippo Baudo per Katia?" ha chiesto Cesara Buonamici, "Ciao ti saluto, non parlo più" ha voluto concludere velocemente Signorini che però ha così ammesso che "sì" entrerà nella Casa e ha poi aggiunto che gli sta bruciando tutte le anticipazioni.