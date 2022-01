Gf Vip, la rivelazione shock di Barù: "Nathaly nasconde la pizza tra calzini e mutande"

La Casa del Gf Vip è come un grande acquario, tutti da casa vedono quello che succede ma spesso chi sta dentro non si accorge di particolari divertenti, ma un po' sconvolgenti. Barù Gaetani è entrato nella casa da pochi giorni, ma ha saputo conquistare il cuore di molti telespettatori e dopo la nomination di ieri sera ha rapito il cuore di chi ancora non lo amava.

È stato lui ad accorgersi di un comportamento molto strano di Nathaly Caldonazzo e per questo motivo ha scelto di nominarla.

Quando Signorini l'ha chiamato in conffessionale mai si sarebbe aspettato una nomination così: "Nomino Nathaly Caldonazzo, nasconde la pizza nel suo intimo. L'altra sera quando Davide ha fatto la pizza, lei non l'ha mangiata, però poi l'ha portata in camera sua e l'ha nascosta lì tra mutande e calzini".

Signorini sconvolto gli ha chiesto spiegazioni e così Barù ha raccontato: "Lei non mangia carboidrati prima delle 10 del mattino. Gliel'ho chiesto, ma anche lei ha ammesso che andava a nascondere la pizza nei calzini". Sicuramente tra le migliori nomination mai fatte.