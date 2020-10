Gf Vip, Petrelli 'sottone' e la Gregoraci frena: "Non stiamo insieme, mi sembra too much"

(Nel video il chiarimento tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli)

Freeze. Tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli è calato il gelo. L'aereo che giovedì mattina ha sorvolato la Casa di Cinecittà, con tanto di messaggio d'amore per la showgirl ("sei l'epicentro del mio terremoto"), ha fatto ingelosire il modello che non le ha rivolto parola per tutto il giorno. La sera, poi, la richiesta di un chiarimento che ha lasciato molto perplessa Elisabetta.

"Mi aspettavo una spiegazione da te" le ha detto l'ex velino, che si è poi preso un bel due di picche dalla sua 'amata': "Ci sono rimasta male. Io ho la mia vita e tu la tua. Il fatto di non parlarmi tutto il giorno l'ho trovato esagerato. Ok, ci sei rimasto male, ma mi sembra esagerato, no?". Petrelli si è sentito coinvolto - e anche un po' preso in giro dagli altri compagni - per via della complicità che si è creata tra loro negli ultimi giorni, talmente forte da farlo sognare ad occhi aperti.

Elisabetta Gregoraci a Pierpaolo Petrelli: "Il tuo atteggiamento è too much"

"Ma tu cosa vuoi da me?" gli ha chiesto Elisabetta Gregoraci, mettendolo spalle al muro, per poi affondare il colpo: "Secondo me il tuo atteggiamento è too much dopo 17 giorni che mi conosci. Cosa non capisci? Tu durante il confessionale hai detto che io ho messo dei paletti. Io i paletti posso metterli per mille motivi, non mi devo giustificare". Un chiarimento difficile da mandare giù per Pierpaolo Petrelli, che però - dopo aver farfugliato qualche parola - ha insistito: "Mi piace proteggere la complicità che c'è tra noi. Tutto qui". "E fallo" ha risposto Elisabetta. Non è detta ancora l'ultima...