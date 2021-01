Gf Vip, Pretelli incontra la madre che lo rimprovera: "Hai un figlio a casa, devi stare attento"

Un noto modo di dire recita "Chiodo scaccia chiodo" e Pierpaolo Pretelli sembrerebbe aver trovato la soluzione al suo mal d'amore per Elisabetta Gregoraci. Il rapporto tra i due ha iniziato a svilupparsi subito dopo l'uscita dalla casa da Elisabetta. Nella settimana prima e dopo Capodanno.

Questa sera, prima puntata del 2021, a fare una sorpresa a Pierpaolo ci ha pensato la madre, prima però Giulia e Pier hanno visto un filmato riassuntivo della loro nuova storia e delle affermazioni della mamma: "Ci ho riflettuto e in quel momento mi ha dato fastidio, poi piano piano, siccome sono anche io genitore, ho dato una giustificazione, magari mia madre si è espressa male. Io faccio quello che mi sento di fare, quello che il cuore mi dice". Dello stesso avviso Giulia Salemi: "Tutte quelle che erano le mie titubanze, incertezze hanno trovato risoluzione. Io ero impaurita perché non avevo voglia di soffrire, non volevo essere la scelta b, siamo partiti da amici, ci capiamo, non ci giudichiamo, con il tempo ho capito che stavo bene", "Io e Giulia abbiamo molti lati caratteriali in comune, scherziamo molto. Ridere con la propria partner è fondamentale" ha concluso Pretelli.

Il confronto con la mamma non è stato rosa e fiori. "Mi sono fratturata il malleolo, sai che non mi piacciono le telecamere... sono qui solo per il 'bene di mamma' - ha spiegato la mamma a Pierpaolo -. Tu hai un bambino a casa, devi pensare a lui, i tuoi nonni ti vedono 24 ore su 24. Va bene un bacio sulla guancia, ma non andare oltre, lo devi fare per Leo". Ma Pierpaolo non ci sta "Ma cosa sto facendo di male? Ho 30 so cosa faccio. Mi sono fatto conoscere, ma che devo fare? sempre il pagliaccio? Ascoltami - ha detto alla madre -, qui è un gioco, ma i sentimenti, la vita è reale, è tutto vero. Sto vivendo come se vivessi fuori da qui, sono io, come se fossi fuori da qui".

Alfonso però non contento ha invitato Giulia Salemi a raggiungere Pierpaolo per conoscere la madre. Salemi avrebbe preferito evitare ma si sa, cioè che Signorini comanda è legge e così le due si sono presentate ufficialmente per la prima volta.

Giulia, Pierpaolo e la pioggia di critiche

Il legame tra i due gieffini ha scosso sia i concorrenti che i telespettatori. Alcuni hanno criticato la velocità con cui è nato il legame, altri invece si sono rivelati felici. Tra i "no" anche Tommaso Zorzi che invita l'amica a fare attenzione: "Io che sono tuo amico so che eri innamorata (si riferiva alla relazione con Monte ndr). Uno che non la conosce dice ‘Questa è una che va nei reality e si fa la storia‘".